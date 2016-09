Doncs ja la tenim aquí: la primera edició del Cicle de cine iberoamericà, organitzat pel Cineclub de les Valls i una de les propostes més atractives del cartell de la capitalitat iberoamericana de la cultura. I es diu ràpid, perquè ja s’ha programat prop d’un centenar i mig d’activitats. Seran dotze pel·lícules que es projectaran des d’avui mateix fins a l’1 d’octubre al Teatre Comunal –una marató de 21 dies de cine, amb quatre títols setmanals– i que ofereixen una estupenda perspectiva d’un cine que rarament, per no dir mai, arriba a les pantalles comercials, amb l’honrosa excepció del Cineclub: que aixequi el dit qui hagi vist mai una pel·lícula boliviana. O equatoriana. O dominicana. Doncs ara és l’hora, perquè pel Comunal hi desfilaran projeccions d’una dotzena de títols que toquen tots els gèneres i temes, amb especial atenció a la lluita per la supervivència als barris marginals (Cidade de Deus), la crònica negra (La calle de la amargura), el retrat de les grans megalòpolis del continent (Runas) i la crítica del colonialisme (Insurgentes, El abrazo de la serpiente), amb lloc també per a les preocupacions de l’home contemporani –l’homofòbia i la identitat sexual, a Azul y no tan rosa– i una tirada especial pel documental: a Cidade de Deus la seguirà la projecció d’una pel·lícula que segueix, deu anys després, el periple dels actors no professionals que van protagonitzar la cinta de Meirelles. Serà una de les tres sessions dobles previstes: Colòmbia també repeteix, amb Los hongos i El abrazo de la serpiente, i l’Equador també, amb La ventana de los Andes i Runas, on el director Pepe Vidal retrata el formigueig humà de la Plaza de los Ponchos, el mercat artesanal més gran de l’Amèrica Llatina, a la ciutat equatoriana d’Otavalo. Això serà a l’última jornada del cicle, amb cinefòrum i presència del realitzador. Totes són, en fi, pel·lícules de producció recent, i moltes, premiades en festivals internacionals (l’argentina El clan es va endur un Lleó de Plata a Berlín, la xilena El club, un Globus d’Or, Azul no tan rosa, un Goya, i La calle de la amargura, a Gijón). Les bones notícies no s’acaben aquí: és molt probable que el 2017 hi hagi una segona edició del cicle, però és que, a més, immediatament després començarà la temporada del Cineclub i les Jornades de cine espanyol, aquest curs amb convidat d’excepció: Juanma Bajo Ulloa, que assistirà a la projecció d’Alas de mariposa.