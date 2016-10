‘73 minutos’, al Som Cinema de Lleida; la presentació andorrana, l’11 de novembre

Doncs ha sigut aquesta la tornada al col·le més cinematogràfica que es recorda: la cosa va començar amb la selecció de Wolves –que ahir recollia el seu quart premi: el del jurat al War on Screen de Châlons-en-Champagne– per al festival de Sitges: la cita, l’11 d’octubre; després va ser el rodatge a les instal·lacions d’AnyósPark del pilot de la sèrie Impacto, i ara arriba el torn de 73 minutos, el thriller de Josep Pozo, que competirà en la secció de llargmetratges de la 7a edició del Som Cinema, la Mostra de cinema i audiovisual català que tindrà lloc a Lleida del 19 al 23 d’octubre. 73 minutos es projectarà el vespre abans de la jornada de clausura al teatre municipal de L’Escorxador i serà la primera vegada que la pel·lícula, rodada a l’abril en exteriors d’Anyós i amb un elenc que encapçalen Alain Hernández, Elisabet Terri i Pep Munné, arriba a la pantalla gran. La presentació oficial de la criatura –que no preestrena, puntualitza Pozo– serà l’11 de novembre al Centre de Congressos de la capital. Es dóna el cas que l’any passat Pozo ja va ser l’encarregat d’obrir el festival, aleshores amb Nick. Som Cinema, per la seva banda, és un artefacte concebut per difondre les pel·lícules –curts, llargs i documentals– de “nous creadors i productors de les escoles de cine i productores independents dels territoris de parla catalana”, segons la pàgina web del festival. A la secció de llargmetratges, 73 minutos competirà amb cinc títols més: L’artèria invisible, de Pere Vilà, amb Nora Navas, Àlex Brendemühl i Àlex Monner; Callback, de Carles Torras, amb Timothy Gibbs –un dels primers noms que van sonar per a Danger, que petit és el món, finalment descavalcat del projecte–; Colisión, de Marc Fàbregas; Neckan, de Gonzalo Tapia, i La pols, de Llàtzer Gràcia. El jurat de la secció l’integren la realitzadora Judith Colell, el crític Quim Casas i l’actriu i presentadora Ivana Miño.

Així que ja ho saben: l’11 d’octubre, Wolves a Sitges, i el 22, 73 minutos a Lleida. Mentrestant, l’equip de la productora Imminent, amb Pozo i Terri al capdavant, va desfilar la setmana passada per l’illa canària de La Palma buscant localitzacions per al rodatge de Danger, que –segur que ho recorden– s’havia de rodar a les instal·lacions de Sud Radio al cap del port. El cert és que les coses estan cada vegada més clares i, tot i que Pozo no tanca les portes a la possibilitat de rodar al pic Negre d’Envalira, el cert és que “bona part de la pel·lícula”, diu, es filmarà a La Palma. Ja veurem si tota. Amb títol sensiblement tunejat –ara es diu Danger, there are beasts inside– i amb sorpreses majúscules, augura, i de tocs hollywoodians al repartiment. Nyam, nyam.