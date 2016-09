‘73’’ no passa el tall per a Donosti; la preestrena, al novembre a Illa Carlemany

No ha pogut ser: 73’, el segon llarg de la productora Imminent, dirigit per Josep Pozo i rodat al febrer entre Anyós i el coll de la Botella, no competirà finalment al festival de cine de Sant Sebastià. Apuntava el director molt alt, altíssim, al juliol: a la secció oficial del festival. I es va marcar l’objectiu de tenir la pel·lícula a punt a finals de mes “per si sonava la campana”. El cert és que no ha sonat: “Crec que vam arribar un pelet tard, i a més, és una autèntica loteria.” Una llàstima, perquè l’hauríem vist defensar aquest thriller psicològic protagonitzat per Alain Hernández, Elisabeth Terri i Pep Munné, a la mateixa lliga que patums com ara José Antonio Bayona, Ewan McGregor i Oliver Stone, i de joves promeses com Nacho Vigalondo i Jonás Trueba.

Així que no viatjarà a Sant Sebastià, però 73’ ja està a punt, a punt de començar a volar tota sola. A final de mes, diu el director, estarà llesta, a principis d’octubre començarà la roda de projeccions per convèncer alguna distribuïdora que l’ajudi a fer el salt a les sales i, a finals de novembre, preestrena a Illa Carlemany. Abans desfilarà per un festival català –el Zoom d’Igualada, potser– per agafar embranzida i comprovar les prestacions d’un llarg que Pozo descriu com “un producte sòlid, tant per al circuit comercial com per al televisiu”, el segon rodat rodat íntegrament al país des de principis de mil·lenni –l’anterior va ser Nick, que també va dirigir– i amb un pressupost ajustadíssim: 200.000 euros, a anys llum del milió i mig d’una pel·lícula espanyola normaleta.

El novembre, doncs. Pel que fa a Danger, el nou projecte de Pozo i de la productora Imminent, aquell thriller psicològic que tindrà l’edifici de Sud Radio com a escenari, l’equip viatjarà pròximament a l’illa canària de La Palma, on molt probablement –diu– es rodaran part dels exteriors. Es tracta d’aprofitar l’agressiva política fiscal que ofereix el Govern canari a les produccions cinematogràfiques –desgravacions de fins al 35%– i que ha portat a l’arxipèlag rodatges com el d’Exodus. Danger en podria ser un altre. Pozo segueix interessat a rodar al pic Negre, “però hem d’estar atents al que passi amb la reconversió de Sud Radio en un centre d’alt rendiment”. El rodatge, com a molt aviat a principis del 2017. L’elenc es tancarà a l’octubre, diu, “si el finançament arriba a temps”. Si s’acaben confirmant els noms que han anat sortint, ja ens hi podem llepar els dits: des de Lukas Haas, el nen d’Único testigo, fins a Nataluya Rudakova (Transporter). A més, és clar, de Terri, fixa en totes les alineacions de Pozo, i del britànic Tom Medcalff, el prota de la pel·li.