Actors andorrans s'impliquen per donar visibilitat al drama dels refugiats en la darrera obra de la temporada de l'ENA

Un grup de set actors i actrius andorrans han format part de la lectura dramatitzada de 'Refugiats', una obra de Sergi Pompermayer, que explica la situació sobre la manipulació que es viu als camps de refugiats des del punt de vista dels mitjans de comunicació i la política. Els participants han estat escollits mitjançant un càsting obert el qual requeria un domini d'un cert recorregut interpretatiu, ja que així ho requereix aquest tipus de format, segons ha explicat un dels directors artístics de l'Escena Nacional d'Andorra i director de l'obra, Alfons Casal. L'obra s'emmarca dins un programa de televisió similar a un 'reality show' que es desenvolupa dins el conflicte bèl·lic amb les víctimes com a protagonistes. Casal ha explicat que un dels objectius de l'ENA -la plataforma artística impulsada pel Govern, la Fundació Crèdit Andorrà i el Comú de la Massana- és obrir portes a propostes que no són gaire recurrents al país. Per la seva banda, l'altre director de l'obra, Joan Hernández, s'ha mostrat molt satisfet que la temporada hagi finalitzat d'aquesta manera, “amb una convocatòria més oberta i amb una mescla d'actors de diferents mons de la interpretació”.