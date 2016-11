Andorra la Vella fa un balanç molt positiu de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura davant el Comitè Sectorial de l'UCCI

Andorra la Vella ha fet un balanç molt positiu de la programació de la Capital Iberoamericana de la Cultura durant el Comitè Sectorial de Cultura de l'UCCI que se celebra aquests dilluns i dimarts a la capital. El cònsol menor, Marc Pons, ha reconegut durant el seu discurs d'inauguració que ha estat un repte important perquè és una ciutat petita comparada amb altres capitals iberoamericanes, però està convençut que “ho hem assolit amb escreix”. En aquest comitè participen dotze països, i també es parlarà de la participació ciutadana com a motor de desenvolupament cultural, i de l'oferta cultural de les ciutats com a atractiu turístic.

Amb motiu de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura, Andorra la Vella és aquest any l'amfitriona del Comitè Sectorial de Cultura de l'UCCI (Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes) que se celebra aquests dilluns i dimarts a la capital, amb la participació de dotze ciutats. Els temes principals que es tracten són el repàs de les activitats que s'han programat durant tot l'any amb motiu de la capitalitat, la participació ciutadana com un motor de desenvolupament cultural, i l'oferta cultural de les ciutats com un atractiu turístic.

Així doncs, Albert Villaró, assessor de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura 2016, ha estat l'encarregat d'obrir la trobada fent un repàs a totes les activitats que s'han organitzat, al voltant de 200. La programació finalitzarà el 15 de desembre amb l'obra de teatre 'Juicio a una zorra', de Carmen Machi.

El cònsol menor, Marc Pons, ha reconegut durant el seu discurs que quan van rebre aquesta distinció a Guatemala, van sentir la sensació d'entusiasme i responsabilitat a l'hora, ja que Andorra la Vella és una capital petita comparada amb altres capitals iberoamericanes, i per tant “teníem el dubte si podríem estar a l'alçada”. Tot i que considera que encara és d'hora per fer un balanç, està satisfet perquè han aconseguit els objectius plantejats, com són conèixer el món iberoamericà al mateix temps que el món ha pogut conèixer el Principat, crear una xarxa entre entitats i associacions del país, i establir llaços i contactes amb diversos estaments. “Era un gran repte i crec que l'hem assolit amb escreix”, segons Pons.

Andorra la Vella ja es prepara per passar-li el relleu a Lisboa, que iniciarà la seva programació el 7 de gener. La seva regidora de Cultura, Catarina Vaz-Pinto, ha explicat que els temes principals de la programació seran el passat i el present de Portugal, amb tot tipus d'actes que se celebraran als equipaments culturals de la ciutat. L'objectiu és “ser una ciutat oberta al món iberoamericà, ens volem posicionar com una capital acollidora amb diferents cultures”, segons la regidora.

Durant la seva estància al Principat, Vaz-Pinto aprofitarà per establir relacions i aconseguir tancar alguna actuació perquè Andorra la Vella estigui present en tot el seu programa de la capitalitat.