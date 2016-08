Andorra ocuparà a la Biennal de Venècia del 2017 un espai més cèntric

Andorra prendrà part a la Biennal d'Art de Venècia del 2017 amb un pavelló que serà molt més cèntric que el que ha tingut en participacions anteriors ja que s'ha "primat" una bona localització, tal com ha comentat el ministre portaveu, Jordi Cinca, en detriment als metres quadrats disponibles, que seran 90 menys que en la participació del 2015, ja que concretament es tindran 110 metres quadrats. El Govern ha acordat el lloguer d'un espai a l'anomenat Palau Ca Cappello Memmo per un import de 60.000 euros i on, a partir del mes de maig de l'any que ve, s'exposaran les obres d'art dels artistes andorrans.

Cinca ha destacat que es tracta d'un espai que es troba a cinc minuts caminant de la plaça Sant Marc i al Gran Canal amb la qual cosa es vol guanyar en notorietat amb un espai més cèntric, una de les ambicions que ha tingut l'executiu, ha recordat Cinca, des que es va participar per primera vegada en aquesta cita, el 2011.

L’espai que acollirà l’exposició d’Andorra en aquesta cita cultural forma part de les dependències de l’Institut de Santa Maria Della Pietà, antic convent, orfenat i conservatori de música, segons han informat des de l'Executiu, recordant que al llarg de les tres edicions anteriors han visitat la instal·lació andorrana més de 80.000 persones.

L'executiu també ha adjudicat aquest dimecres els treballs de rehabilitació de les esglésies de Santa Eulàlia d'Encamp i Sant Corneli i Sant Cebrià d'Ordino. En el primer cas, és una primera fase en què se solventaran problemes d'impermeabilització i filtracions d'aigua, per un cost de 105.260 euros i en el segon, també, és per fer intervencions contra les filtracions, especialment al campanar. En aquest cas, el cost dels treballs és de 47.000 euros.

A l'últim, s'ha acordat convocar un concurs internacional per tal d’adquirir un sistema de preservació i gestió del patrimoni digital de la Biblioteca Nacional d’Andorra.