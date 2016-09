Andorra valora positivament les 204 vendes en la 34a Setmana del llibre en català

El departament de Promoció Cultural i Política Lingüística valora molt positivament la participació d’Andorra a la 34a Setmana del llibre en català que s’ha celebrat a Barcelona del 2 a l’11 de setembre, ja que en total s’han venut 204 llibres de 165 títols diferents, xifra que duplica les vendes del 2014. La major part de les vendes corresponen a llibres per a adults (161), mentre que els libres venuts per a infants han estat 43. Els títols més venuts han estat 'La sopa de pedres', d’Edicions Salòria amb 12 exemplars venuts; 'La biblia andorrana', d’Albert Villaró, de Columna Edicions, amb 8 exemplars venuts; 'Camins d’Andorra' guia editada per Andorra Turisme, amb set exemplars venuts; i 'Petita història de Meritxell', il·lustrada per Pilarin Bayès, també amb set exemplars venuts. Cal destacar també les vendes de la traducció en català del segon volum de la correspondència Rainer & Lou, de Límits, amb cinc exemplars venuts, ja que van fer-ne la presentació en el marc de les activitats de la Setmana.

La participació d'Andorra en la 34a Setmana del llibre en català ha estat valorada de forma positiva pel departament de Promoció Cultural i Política Lingüística, després d'haver venut un total de 204 llibres de 165 títols. La presència andorrana a la Setmana del llibre en català també ha estat molt rellevant per la bona acceptació de les activitats proposades per donar a conèixer tant la producció editorial d’Andorra i del Pirineu com dels escriptors del país i la relació comprovada que hi ha entre les presentacions de llibres i el nombre de vendes. En aquest sentit, és remarcable la bona crítica que ha tingut l’actuació teatral del grup Trobafolls.

La caseta d’Andorra compartida per l’àrea de Lectura Pública i Biblioteques d’Andorra, l’Associació d’Editors d’Andorra i l’Associació Llibre del Pirineu oferia 231 títols diferents dels editors següents: Editorial Andorra (39 títols), Govern d’Andorra (18 títols), Editorial Límits (11 titols), Col·lectiu Portella (10 títols), Consell General (10 títols), Societat Andorrana de Ciències (8 títols), Edicions del Diari d’Andorra (7 títols), Institut d’Estudis Andorrans (6 títols), Editorial Mesclant (5 títols), Anem Editors (5 títols), UDA (3 títols), Aloma (2 títols), Moles Disseny (1 títol), Altres (27 títols), Editorial Salòria (59 títols), Editorial Piolet (14 títols), Núria Quera (4 títols), i Editorial Entrecomes (2 títols).