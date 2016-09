Andy Hunter i Kairoi repeteixen al Canòlich Music amb disc nou

La quarta edició del Canòlich Music Festival, que tindrà lloc els dies 25 i 26 de novembre a la vela que s’instal·larà a l’aparcament del Prat Nou, al centre cultural lauredià i a la parroquial de Sant Julià, calcarà pràcticament el cartell de l’any passat, amb el DJ britànic Andy Hunter i el veteraníssim grup Kairoi, com a caps de cartell. El primer –autor, segur que ho recorden, de la banda sonora de Matrix Reloaded i del tràiler de The Italian Job– compareixerà amb Presence Live Experience, “una reflexió musical sobre Déu i l’ésser humà” –en paraules del delegat de joventut del bisbat d’Urgell, Lluís Plana– en clau contemplativa i que convida a l’oració sota el lema “No agenda, No List, Just Us and God”. Serà la nit de divendres, just després del concert de benvinguda, a càrrec de One, banda sorgida del Canòlich Music i integrada per músics del país de diferents confessions cristianes. Pel que fa a Kairoi, Sant Julià serà l’escenari escollit per presentar el nou disc, Be Reborn, d’una banda amb més de tres decennis d’història i convertida en referència de la música cristiana. El torn de Kairoi serà dissabte, en el segon i últim concert, i de nou amb els tarragonins Sal 150, que l’any passat van deixar molt bon regust amb Planeta Cuadrado. El cartell el completa Toño Casado, que acompanyarà la missa de dissabte a la tarda a la parroquial.