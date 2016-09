Atenció: ‘Impacto’ imminent

Alguna cosa deu tenir la Massana, perquè els paratges de la parròquia van posar al febrer els exteriors de 73’, el segon llarg de Josep Pozo, i AnyósPark acollirà avui, demà i demà passat el rodatge exprés de Fractura, el capítol pilot d’Impacto. Sí home, la seqüela d’Art de garatge, la primera sitcom low cost (!) de la història televisiva del nostre racó de món que Daniel Arellano i Jonathan Fernández es van treure de la màniga ara fa cinc anys. L’estrena està prevista per Nadal, i si la cosa rutlla se’n gravaran deu episodis més.

Només Arellano continua enrolat al projecte, ara en funcions de guionista i productor; la direcció de la criatura l’ha cedit a Hèctor Romance –reporter d’Andorra Televisió, i també realitzador d’una considerable trajectòria (El sexo de los ángeles, La santa espina)–, que defineix exactament Impacto com “un thriller amb tocs d’humor negre, acabat cinematogràfic i una estructura molt cuidada, que tot i que és un spin off d’Art de Garatge formalment no hi té res a veure”. Romance haurà de batallar amb un equip tècnic integrat per una trentena de persones –la meitat, professionals del país– i, atenció, una vuitantena d’actors. Val que la gran majoria seran els figurants sorgits del càsting que va tenir lloc al juliol a La Llacuna, i que pul·lularan per la festa d’etiqueta que serveix com a punt de partida de Fractura. Però es miri com es miri, constitueix un desplegament sense gaires precedents per aquí dalt. Per no dir cap.

Els papers principals són quatre, i recauran tots en intèrprets forans: el protagonisme absolut recau en Daniel Horvath (La Riera, Buscando el norte), fill de mare hongaresa i pare rus –detalls biogràfics que presta al seu personatge, Sigur–, criat en realitat a Barcelona i en la ficció en aquest tros de Pirineu nostre. Horvath, satisfet de participar en un projecte “ambiciós i innovador, amb un equip jove i entusiasta i amb un guió molt treballat que presta especial atenció a l’evolució dels personatges”, descrivia ahir el seu Sigur com un xaval “complex, tranquil i a la vegada rebel, que ha de prendre decisions que canviaran el curs de la trama”. Ell és, en fi, l’amfitrió de la festa amb què comença tot i un paio amb poders paranormals ocults fins que té lloc la catàstrofe natural a què al·ludeix el títol de la sèrie –¿un meteorit, potser?– i que connecta especialment amb Joanna, encarnat per la igualadina Mireia Guilella (Los fabulosos hermanos Abbozzi) i l’únic personatge que repeteix respecte a Art de garatge: aquella aspirant a escriptora que va marxar a cruspir-se el món i que torna convertida, ves, en una celebritat literària. La continuïtat d’aquest personatge és el que permet parlar d’Impacto com d’una seqüela d’Art de garatge: “No en sóc la protagonista, aquesta és la veritat, però tinc l’honor d’anar teixint la història, de ser-ne el fil conductor; mai hauria dit que hi hauria una continuació d’Art de garatge, i que el meu personatge en seria el culpable.”

El 2017, més ‘impacto’

L’elenc principal el completen la barcelonina Mònica Portillo (La Riera) en el paper de Marta, “una noia ambiciosa i amb caràcter a qui les circumstàncies han obligat a tenir una vida que no era la que esperava i de qui anirem descobrint l’autèntica personalitat al llarg de la sèrie”: res a veure, vaja, amb el personatge d’Humildad que encarna a la sèrie Acacias 38, de TVE; i el madrileny Juan Salcedo, que ve de participar en l’òpera Così fan tutte, a les ordres –atenció– de Mi­chael Haneke i que aquí es posa en la pell de Carlos, “que surt d’una família desestructurada, ho ha passat molt malament i que té un caràcter diguem que diferent”.

Fractura, l’episodi pilot, tindrà una durada de quinze minuts i s’ha rodat amb els 3.000 euros procedents d’una subvenció del departament de Cultura. Que es rodin els altres deu previstos dependrà del finançament que els productors –Arellano i Àlex Hevia– siguin capaços de lligar quan la criatura vegi la llum, posem que cap al gener: “No tenim un calendari tancat, anirem en funció dels esdeveniments, però el que està clar és que l’estrena serà a principis del 2017 per començar com més aviat millor el rodatge de la resta de capítols: no hem començat la feina per aparcar-la al calaix, ni per mirar-la a casa amb quatre amics; estem convençuts que d’aquí en sortirà un producte de primera fila.” Qui parla així és Hevia, amb la convicció i l’experiència de l’home que ha coproduït els dos primers llargs de Pozo, Nick i 73’.

No és només l’ambició, el to i el gènere el que separen Impacto de la sèrie de què procedeix. També l’aposta per la postproducció, amb un departament d’efectes especials coordinat per Pol Escalé, que a Art de garatge exercia com a director de fotografia i que acaba de cursar a Londres l’especialitat de F/X. Romance es va resistir ahir a donar, en fi, referències; Arellano no era al maig tan rebec i citava, “amb matisos”, sèries com ara Heroes i Fringe, amb un estil que s’inspira obertament en Cites i que augura, per tant, generoses dosis d’erotisme per a tots els públics. El rodatge, per cert, en castellà, “per tenir més sortida, bàsicament”, diu Romance, i “perquè és la llengua amb què Hovarth s’expressa amb més facilitat, tot i que ha participat sense problemes en La Riera”. Portarà cua, ja ho veuran.