Augmenta la participació en la Nit Literària amb una seixantena d'originals presentats

Una seixantena d'originals s'han presentat als diversos premis del cartell de la XXXIX Nit Literària que organitza el Cercle de les Arts i de les Lletres, i que celebrarà la cerimònia del lliurament de premis el 10 de novembre al Palau de Gel de Canillo. Aquest any destaca l'augment de participació principalment en el Grandalla de poesia, dotat per Crèdit Andorrà, amb un increment del 60%, passant de nou poemaris que van concórrer l'any passat a quinze. També hi haurà més participants en el Fiter i Rossell de novel·la, que dota el Govern, amb tres més que l'any passat (de 14 a 17).

En aquesta XXXIX Nit Literària hi ha participació en tots els premis convocats: el d'investigació històrica que dota el Consell General, el d'Assaig literari que subvenciona Joan Escaler Calva, el Sant Carles Borromeu de contes i narracions dotat per MoraBanc, el Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta dotat per Andbank, el 50è aniversari Crèdit Andorrà de teatre, i el de divulgació científica que dota també MoraBanc.

L'acte de proclamació dels guanyadors i el lliurament de premis se celebrarà al restaurant Topika's del Palau de Gel de Canillo, el dijous 10 de novembre a les 19.30 hores, seguit del sopar de gal·la amb la presència de les principals autoritats del país.