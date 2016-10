Avinguda Carlemany, 1950: o com treure-li (quasi) tot el suc a una fotografia d’Alsina

La llegenda era més aviat eixuta: “L’avinguda Carlemany, 1950-1953.” La firma Josep Alsina, i és una de les estupendes fotografies que l’Arxiu Nacional ha anat penjant a les xarxes socials per celebrar el 105è aniversari del naixement del nostre home i la declaració del seu llegat com a bé d’interès cultural. La setmana passada, ja ho saben. El cas és que les fotografies d’Alsina parlen, i aquesta no podia ser una excepció. Així que un grup d’internautes es va posar el repte de posar nom i cognoms als models de cotxes que aquell dia circulaven per Carlemany. Un dia especial perquè el trànsit era intens, i fins i tot dos agents van posar per a Alsina. Ell, és clar, disparava des del balcó de casa. El resultat, en fi, és sorprenent. Per a un ull no expert, els automòbils d’aquí al costat semblen tots sortits d’una pel·lícula de Humphrey Bogart, Per a Alan Ward, que té la dèria de la mecànica, no. El de baix a l’esquerra, que ha cridat l’atenció dels agents, és “claríssimament” un Peugeot 202, diu Ward. La pick-up d’una mica més amunt li posa les coses una mica més difícils: “A primer cop d’ull podria ser un model americà, potser un Dodge del 1940 d’ús civil.” També té clars els dos Citroën Traction del fons, “amb els llargs i característics morros”, i el que hi ha aparcat de cara a nosaltres, mig a l’ombra, “podria ser un Mercedes 170 del 1938”. El repte gros són l’autobús i la furgoneta Esso: del primer li criden l’atenció els parabrises, que podrien correspondre, diu, a models dels anys 30 però també de la immediata postguerra, “quan l’escassetat de recursos va fer tornar als vidres plans i separats”. I de la furgoneta especula amb una Hanomag alemanya, marca habitual en l’empresa d’Amadeu Rossell. Ja que hi som, podríem acabar de posar nom als transeünts del grup del primer terme.