Canòlich Music: el kumbaià del segle XXI

La cita és divendres i dissabte a Sant Julià, i l’excusa, el Canòlich Music Festival, organitzat per la delegació de Joventut del Bisbat d’Urgell i que arriba a la 4a edició amb un repte –superar els 1.500 assistents: s’hi esperen autocars procedents de Barcelona, València, Madrid i també del sud de França– i importants novetats: la primera de totes, el trasllat a l’aparcament del Prat Nou, on s’instal·larà un envelat –1.500 metres quadrats– amb pantalla gegant portada expressament des de Galícia que es convertirà en el centre neuràlgic del festival.

Més novetats: el Canòlich Music estrena també aquesta edició –potser amb una mica de retard, tot sigui dit– una flash mob que tindrà lloc la tarda de dissabte a la plaça de la Germandat i que coordinarà el sacerdot i compositor Toño Casado, “que entén la música com un principi evangelitzador entre els joves” i que utilitza, diu l’organització, com una eina “per pregar, parlar amb Déu i viure amb el cos el que cantem”. Pur kumbaià passat, això sí, pel sedàs 2.0. El cartell del Canòlich Music manté la Crist Xperience, amb nou tallers –composició de cançons, percussió corporal, animació, dansa i música electrònica, entre d’altres– que tindran lloc la tarda de dissabte al Centre de Congressos, i el concurs Dóna’t a conèixer per escollir la millor cançó original i inèdita al voltant del lema Compartim l’esperança. I és precisament del Dóna’t a conèixer d’on procedeix el grup que obrirà el cartell musical delfestival: es diuen ONE, són els guanyadors de l’edició de l’any passat, i tindran la difícil papereta de precedir el DJ britànic Andy Hunter, una de les estrelles internacionals de la música cristiana –seva és la banda sonora de Matrix Reloaded–, que repeteix a Sant Julià i que aquest any hi compareix amb el seu nou espectacle, Presence Live Experience, una desena de temes nous de trinca, de to intimista i que proposen una “reflexió musical” sobre Déu i nosaltres, les personetes.

Això serà, ja s’ha dit, la nit de divendres a l’envelat del Prat Nou en la inauguració del Canòlich Music. L’endemà, més marxa i de nou amb dos vells coneguts del festival: Kairoi, històrica banda de la música cristiana a la catalana que presenta disc nou, Be Reborn –el que fa 25 de la seva trajectòria– i els tarragonins SAL 150, grup evangèlic de rock que l’any passat va deixar molt bon regust amb Planeta Cuadrado. La nit de dissabte serà també la dels guanyadors del Dóna’t a conèixer, que tocaran el tema guanyador en viu i en directe.