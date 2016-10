Centenars d'infants gaudeixen del musical que parodia Harry Potter

Les novel·les de Harry Potter han arribat aquest diumenge al matí, a l'Auditori Nacional d'Andorra, de la mà del 34è Festival Narciso Yepes amb l'obra "Un musical innominable", el primer musical en català que parodia la saga de J.K. Rowling. Els centenars d'infants que s'han apropat a l'Auditori han gaudit del to humorístic del musical inspirat en les novel·les del mag Harry Potter, a càrrec de la companyia Wizart

Un dels mags més famosos del cinema i la literatura contemporània, Harry Potter, ha estat present aquest diumenge al matí en l'obra "Un musical innominable", un musical que ha estat la penúltima proposta del 34è Festival Narciso Yepes. Centenars de petits i no tan petits han gaudit de l'humor del musical, que s'ha inspirat en les novel·les de l'escriptora, J.K.Rowling.

Aquesta obra ha estat el primer musical català que parodia la saga de Harry Potter, per fer-ho s'ha basat en els llibres 'Harry Potter i la pedra filosofal' 'Harry Potter i el calze de foc', 'Harry Potter i el misteri del príncep' i el 'Harry Potter i les relíquies de la mort". Tot i això, el musical també s'ha permès algunes llicències creatives que han fet treure somriures als més petits. La companyia teatral Wizart ha estat l'encarregada de realitzar l'obra on han participat 10 actors que han interpretat setze cançons diferents, al llarg dels 90 minuts que ha durat l'espectacle, amb el riure com a principal objectiu.

A més, la companyia ha repartit les ulleres i varetes màgiques característiques de Harry Potter per a tots els infants que han vist el musical.

Aquesta ha estat la penúltima proposta del Festival, després del concert d'aquest divendres de la cantant, Bebe. El pròxim divendres, el grup català, Manel, clourà la 34a edició del Festival Narciso Yepes, amb el seu nou treball 'Jo competeixo'. El concert serà el dia 21 d'octubre a les nou del vespre.