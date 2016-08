‘Clown Palace’ es prepara per ser exportat a festivals de l’estranger

“Satisfacció” és la paraula que Daniel Arellano utilitza per fer balanç de la performance multimèdia que ha creat, que va començar com un joc amb clips de Playmobil i que s’ha convertit en un gran espectacle. El Clown Palace renovat per la qualitat musical i també coreogràfica ha rebut una vintena d’espectadors en les onze representacions que es van oferir des del 19 fins al 27 d’agost, al Teatre Comunal. “Això és força gent, tractant-se del mes d’agost, i estem contents perquè hem rebut un bon feedback del públic”, explica Arellano. Un èxit que els dóna l’impuls necessari per exportar Clow Palace als festivals de l’estranger. “La idea és exportar-lo ara que ja s’ha professionalitzat i obrir-nos a l’estranger. Per això ens queda un treball d’enviar sol·licituds i vídeos a molts festivals de fora”, explica el creador.

La idea, però, és continuar la producció de l’espectacle al Principat. “Volem que la feina es faci des d’aquí, com noves coreografies o cançons per anar millorant versions, però volem obrir-nos a l’estranger per exportar el producte”, va puntualitzar Arellano.

En l’artist talk que s’ha organitzat en algunes de les sessions del Teatre Comunal, el públic ha estat participatiu. “Cada persona llegeix l’espectacle des del seu punt de vista. Alguns ens han dit que s’havien deixat portar per la música, d’altres que s’havien perdut en la història”, va comentar Arellano. Aportacions que els responsables de l’espectacle s’apunten bé per fer millores a l’espectacle.

Per altra banda, la caixa inversa proposada, malgrat que el públic no hi està acostumat, “ha funcionat bé”, explica el director de Clown Palace. Una mitjana de cinc euros per espectador és el que ha decidit pagar el públic. “Això és com una entrada a un cinema, estem contents”, va dir Arellano.

Daniel Arellano té també el cap en la preproducció de la segona edició d’Art de Garatge, i va avançar que a meitat de setembre presentaran en roda de premsa tots els actors elegits i el calendari de rodatge.