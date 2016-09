Comencen les obres de rehabilitació de les cabanes de la vall del Madriu-Perafita-Claror

En la convocatòria d’ajuts destinats a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, i manteniment i millora del patrimoni cultural d’Andorra del 2015, el Govern va atorgar a la comissió de gestió de la vall del Madriu-Perafita-Claror (VMPC) 22.252,64€, el que representa el 50% de l’import demanat per poder realitzar el manteniment de les cabanes de pastor de la vall.

Aquestes construccions són un dels elements més importants del patrimoni cultural de la vall, llegats de l'arquitectura en pedra seca, i no només de patrimoni material de la VMPC sinó també immaterial, ja que estan associades als coneixements, habilitats i a les tradicions de les comunitats que s'han anat succeint.

Els principals usos de la VMPC han estat sempre lligats a l’agricultura i a la ramaderia (però també a l’explotació forestal, a la siderúrgia i a l’aprofitament hidroelèctric).

A partir del segle XIV fins al XVII, l’explotació ramadera esdevé l’activitat més destacada i la vall es converteix en la principal zona de pastura de l’antiga parròquia d’Andorra la Vella, predominant-hi els ramats ovins. La gestió dels ramats i la producció de formatges comporta la construcció d’orris i de cabanes. Les cabanes són els més primitius habitacles coneguts, utilitzats pels pastors per aixoplugar-se, o bé per passar-hi la nit. La composició de la cabana ramadera evoluciona amb el temps, amb l’augmentació de ramats ovins i equins a principis de segle XX. Es construeixen aleshores noves cabanes a la vall destinades als vaquers per adaptar-se a aquests canvis.

Hi han 9 cabanes de pastor a la vall, de diferents períodes: Fontverd (2), Estall Serrer, Barracota, Setut, Farga, Estanys, Perafita i Claror. És de primordial importància executar les feines de manteniment necessàries per evitar perdre aquests importants elements del patrimoni i elements indissociables del paisatge cultural de la vall.

Per raons de temps i d’efectius (tant econòmics com humans), s’han començat els treballs per les cabanes que necessiten una actuació més urgent, i l’any que ve es preveu acabar els treballs.

Aquestes actuacions es fan amb el personal de la brigada de camins del comú d’Escaldes-Engordany, que està qualificat en el treball de la pedra seca, que ha seguit formacions en aquest àmbit, i que té experiència en les tècniques i materials tradicionals necessaris per l'execució d'aquests treballs.

La supervisió dels treballs la fan els tècnics de Patrimoni Cultural de Govern