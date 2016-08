Confirmada: Santa Maria della Pietà

“En una Biennal com aquesta, no; no hi tornaria.” Potser ho recorden. Va ser a l’abril, i l’escultor Agustí Roqué es va despatxar a gust a compte de les molt precàries instal·lacions del pavelló andorrà a la Biennal de Venècia del 2015. Roqué es lamentava amargament –“M’he sentit abandonat”, va concloure– que la contractació de l’espai s’hagués gestionat “per telèfon”, que no s’hi hagués desplaçat cap tècnic per comprovar-ne les prestacions in situ i que les dimensions que se li van facilitar no es corresponguessin amb la realitat: quan ell va visitar l’espai –dues sales de 28 i de 12 metres quadrats a l’Spiazzi, ubicades sobre unes oficines i d’accés “lamentable”, deia– va resultar que els tres metres d’alçada originals havien encongit fins a 2,50, “i encara gràcies”. Un nyapet, en fi, que es va resoldre modificant a corre-cuita el projecte original però amb unes complicacions logístiques que van generar un sobrecost de 50.000 euros.

Doncs bé: sembla que per una vegada algú n’ha après, dels errors. Al juliol la comissària de la quarta aventura andorrana a la Biennal, Míriam Ambatlle, va visitar tres possibles ubicacions. I ahir es va saber que la seu del pavelló andorrà a Venècia 2017 s’ubicarà en un espai de l’Istituto Santa Maria Della Pietà –tal com va avançar el BonDia al juliol–, una antiga església erigida al segle XVIII, que forma part del Palazzo Ca’ Cappello Memmo, que ha servit com a convent, orfenat i conservatori, i que els últims anys ha acollit els pavellons d’Irlanda (2009) i Nova Zelanda (2013). El 2015 va ser l’escenari d’un dels eventi collateralli de la Biennal organitzat pel museu d’art contemporani de Taipei (Taiwan), que és el moment a què corresponen les fotografies adjuntes.

El ministeri cantava ahir les gràcies de Santa Maria Della Pietà: “Es tracta d’un espai molt ben situat davant del Gran Canal i a la Riva dei Schiavoni. És també molt a prop de la plaça de San Marc, a només cinc minuts caminant des de l’entrada de la Biennal.” Pel que fa a les dimensions, la sala té una superfície de 111 metres quadrats i una alçada de 3,5 metres, detall aquest últim que com hem vist en el cas de Roqué no és en absolut menor. El lloguer d’aquest espai es cruspirà 60.000 dels 220.000 euros pressupostats per a la quarta aventura veneciana, i el cert és que els tres artistes que participen en els Tallers d’Art –Eve Ariza; Eva Martínez, Zoe, i Jordi Casamajor– coneixien des de finals de juliol l’espai definitiu, de manera que han pogut treballar en el projecte sabent les proporcions de la sala. Cosa d’altra banda ben lògica perquè entre ells sortirà l’inquilí del pavelló andorrà i l’obra s’haurà d’ajustar a les dimensions de l’espai. El nom del guanyador d’aquesta mena de reality show en què s’han convertit els Tallers d’Art se sabrà el 6 d’octubre, i l’escollit disposarà de cinc mesos per a l’execució del projecte: l’obra viatjarà el 2 de maig a Venècia. Recordin que la cosa se la juguen Murmuris, la instal·lació de foc i fang que prepara Ariza; Aniquilació de la dona contemporània (o l’erotisme de la mort), mitja dotzena de cadàvers de senyores despullades confegits per Zoe amb roca, resina, polièster i cera; i La cerimònia, el particular bestiari fantàstic ideat per Casamajor.

Pel que fa a la Pietà, diguem que prendrà el relleu a l’església de San Samuele, que va acollir el pavelló andorrà l’any del debut venecià, el 2011, amb Francisco Sánchez i Helena Guàrdia; l’Arsenale, amb Morrison, Bosque i Balmaseda (2013), i l’Spiazzi, amb Roqué i Xandri (2015).