Corto Maltés i la Roma de Marini, al saló, i Víctor Mora, al Museu del Còmic

No va poder ser en l’última edició, perquè els compromisos se’ls menjaven vius, però Rubén Pellejero i Juan Díaz Canales –és a dir, l’il·lustrador i el guionista que l’any passat van ressuscitar el Corto Maltés– seran amb tota probabilitat al 21è saló del còmic de la Massana. I és possible que amb sorpresa i tot, perquè per al 2017 està anunciada una nova entrega de la criatura d’Hugo Pratt, i si coincideix amb el saló, que la pròxima edició s’avançarà al primer o al segon cap de setmana d’abril, “podria ser que tinguéssim les planxes de l’àlbum a La Closeta”. I si no, seran les de Sota el sol de mitjanit, que no està malament. Ho diu Joan Pieras, l’ànima de La Massana Còmic, així que ja poden començar a fregar-se els ulls. I si amb el Corto ja n’hi hauria prou, atenció al segon nom que s’ha tret de la màniga: el suís Enrico Marini, autor total –il·lustració i guió: tot en un– d’El Escorpión, Rapaces i sobretot, sobretot, Las águilas de Roma, la sensacional sèrie que segueix el periple de dos amics –el germànic Armini, ostatge de l’imperi, i el romà Marc– que creixen junts però als quals la vida –i la guerra– acaba convertint en enemics íntims. Val que Marini encara no és al sac i ben lligat, però si entre tots fem una mica de força, el tindrem a la Massana, diu Pieras. La cosa no s’acaba aquí, perquè el que sí que està lligat és el madrileny Carlos Puerta, l’il·lustrador de la sèrie Barón Rojo –Manfred von Richtofen, as de l’aviació alemanya a la I Guerra Mundial–, de la qual Norma acaba de publicar la segona entrega. I sense deixar el món de l’aviació, el quart nom en cartera és el de l’historietista català Joaquim Aubert, àlies Kim, pare del difunt Martínez el Facha, que compareixerà amb El arte de volar i El ala rota, díptic il·lustrat sobre l’Espanya del segle XX. El dubte és si ho farà a La Closeta, dintre del saló, o al Museu del Còmic, que a l’octubre estrenarà curt amb un homenatge al recentment traspassat Víctor Mora, el creador del Capitán Trueno. A les Fontetes se n’hi exposaran originals procedents de la col·lecció del mateix Pieras, així com de Dani Futuro i de Los inoxidables.