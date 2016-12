Cultura destina 260.000 euros a un piano i a insonoritzar el subsòl de l’Auditori Nacional

El projecte de pressupost per al curs que ve continua deparant sorpreses en l’àmbit dels equipaments culturals: al milió que el ministeri destinarà a la Fundació Museu Thyssen per diferents conceptes cal afegir-hi el pessic considerable que s’ha provisionat per a l’Auditori Nacional. El 2017 s’hi invertirà 300.000 euros, repartits en dos grans projectes: l’adquisició d’un piano de “gran cua”, el germà gran –grandíssim– dels pianos de cua, amb una longitud superior a 2,5 metres, amb una partida de 110.000 euros, i la insonorització del foyer, la sala del subsòl de l’Auditori (148.000 euros). La resta, fins a arribar als 300.000 euros, es destinarà a despeses menors com ara els 23.000 euros per als llums de l’escenari corresponents a l’anualitat del 2017 i la renovació de la taula de so (14.000 euros més). Val a dir que la temporada regular de l’Auditori consisteix en mitja dotzena de concerts d’estils diversos –des del rock fins al flamenc i el jazz– entre gener i juny, i que la programació es completa amb les vetllades clàssiques de l’ONCA amb motiu del festival Narciso Yepes i diades com ara la Constitució i Cap d’Any. Pel que fa a la sala del subsòl, aquest 2016 s’ha utilitzat en comptades ocasions, com ara el recital amb què Lídia Pujol va obrir al juny els actes de l’Any Llull a Andorra. Pel que fa al suport a entitats culturals, el ministeri mantindrà el 2017 les dotacions a les institucions que en depenen, directament o indirectament: la partida més elevada se l’endurà com és habitual l’ONCA, amb 166.000 euros, als quals cal sumar-hi els 11.000 euros destinats a la Jonca; els Cantors rebran 60.000 euros, la mateixa quantitat que els últims anys, i l’Escena Nacional (ENA), 32.000 més. Xifres que es completen amb les aportacions dels altres patrocinadors –la Fundació Crèdit Andorrà, en el cas de l’ONCA, i el Comú de la Massana i de nou la Fundació Crèdit Andorrà, en el de l’ENA. Finalment, el capítol d’inversions del departament de Promoció Cultural es completa amb la previsió de 20.000 euros destinats a l’adquisició d’una “obra d’art” i els 25.000 a premis literaris –Fiter i Rossell, el Carlemany, el Martí i Pol i el Pirene, que junts superen els 30.000 euros, i això sense comptar-hi els Ramon Llull internacionals.