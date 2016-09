Dalí i els surrealistes de l’Empordà, al Museu de Tabac (i cortesia de l’Ermitage)

Estupenda notícia –si es confirma, és clar– la que va avançar dimecres Andorra Televisió: el Museu del Tabac acollirà una mena de versió reduïda de Surrealisme a Catalunya: els artistes de l’Empordà i Salvador Dalí, monumental exposició comissariada per Alícia Viñas –directora del Museu de l’Empordà de Figueres entre el 1974 i el 1997– que obrirà el 29 d’octubre al museu de l’Ermitage de Sant Petersburg. Ni més, ni menys. A la ciutat russa hi recalaran una setantena de teles provinents de col·leccions privades, del mateix Museu de l’Empordà i del Thyssen de Madrid, amb una alineació sensacional encapçalada naturalment per Dalí però que completaran coetanis seus –i col·legues surrealistes– com ara Joan Massanet, Esteve Francés, Ángel Planells i Angelita Santos Torroella; alguns dels artistes empordanesos que el van precedir –Ramon Pichot– i els epígons del surrealisme local, des d’Evarist Vallès fins a Antoni Pitxot, amb l’afegit d’alguna marina d’Eliseu Meifrén. La cosa serà un pelet més modesta a Sant Julià i –sempre segons ATV– al Museu del Tabac hi recalaran obres de Meifrén, Pichot, Vallès i Planells. Ni una paraula sobre Dalí, de moment. El que falta per confirmar són les dates de l’exposició: la de l’Ermitage es clausurarà el 5 de febrer del 2017. ATV sosté que l’extensió laurediana de Surrealisme a Catalunya es podrà veure abans que obri el Carmen Thyssen Andorra, que obrirà al febrer en període de proves –i sense obres– i al març de forma definitiva. Així que les dates quadren. Quina sort!