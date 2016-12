Dallerès: “Alguns no es volen recordar que vam ser un país d’emigrants”

Diu que el primer de tots els records de Manela, el que li toca la fibra més íntima de totes, era la taronja. La taronja que el pare els regalava cada dia de Nadal, i només el dia de Nadal: la primera, per a la padrina; la segona, per a la mare, i la tercera, per a ella, “que la recibe con devoción en el capacito que forma con sus dos pequeñas manos juntas”. I que sigui el primer i el major de tots els seus records és molt dir, perquè Manela, la petita de cal Ton, va néixer amb el segle, l’1 de gener del 1900. Ella és la protagonista d’Entre fronteras, la primera i fins ara única novel·la de Josep Enric Dallerès: ahir en va presentar al Centre de Congressos de la capital la versió en castellà, la primera novetat d’Anem per a aquest Nadal: la següent serà Perdut i altres històries de les Valls, de Robert Pastor. Però avui és el torn de Manela, una crònica del segle XX, diu Dallerès, a través dels ulls de la seva protagonista, i que va començar a concebre als anys 80, quan exercia la docència i en comprovar com s’estaven perdent a marxes forçades conceptes seculars de la (diguem-ne) andorranitat: “No és que desconeguessin termes com borda o pleta, sinó que per a ells borda, per exemple, significava restaurant.” Entre fronteras és per tant, i abans que res, un exercici de memòria que vol deixar testimoni literari dels canvis socials literalment vertiginosos que van tenir lloc al segle XX andorrà, sobretot al segon terç del segle. El primer i probablement menys evident de tots, com un país que secularment s’havia vist obligat a enviar els seus fills a l’emigració es va convertir en un pol d’immigració, fins al punt que prop de la meitat de la població actual és originària d’un altre país. És per això que Manela segueix el periple de tants andorrans de la seva generació: el seu germà marxarà a treballar a Besiers, i ella és enviada de ben joveneta a servir a la Seu i a Barcelona. S’hi casa amb Miquel, traginer d’ofici a qui la motorització acaba deixant sense feina i que es recicla en electricista, i tots dos acaben tornant gràcies a Fhasa. Manela, en fi, no oblidarà mai –a diferència d’alguns, que avui, diu Dallerès, “no se’n volen recordar”– la seva passada condició d’immigrant, assistirà de forma directa o indirecta a tots els grans esdeveniments del segle –la revolució del 1933, les dues guerres mundials, la guerra d’Algèria– i serà sempre una dona amb un peu al passat i l’altre al futur. Un fascinant periple vital que conclou –i no per casualitat– el 14 de març del 1993, amb el referèndum de la Constitució; “Manela hauria votat que sí”.