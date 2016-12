Dansa i talent damunt de l'escenari d'Encamp

Els 150 alumnes inscrits a les activitats de dansa del comú d’Encamp i del Pas de la Casa interpreten, durant aquest cap de setmana en el marc del Festival de la Neu d'Aerosport, les 13 coreografies de ball previstes al seu festival de Nadal. S'atreveixen amb tot tipus de ritmes: clàssic, flamenc, dance, funky i molt hip-hop. Aquest dissabte, durant una hora, han omplert l’escenari de la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp.

En el marc de la cita nadalenca del Festival de la Neu d'Aerosport, el centre que s'encarrega de les activitats de dansa del comú d'Encamp, els 150 alumnes d’Encamp i el Pas de la Casa que hi participen han mostrat al públic els avenços realitzats durant el primer trimestre del curs.

Durant les dues sessions programades per a aquest dissabte i diumenge a la tarda, el Festival de la Neu d'Aerosport ha servit de plataforma per poder veure les diferents modalitats de dansa que imparteix el curs. El programa, format per un total de 13 coreografies, ha ofert un variat i original repertori de dansa molt marcat per l’esperit nadalenc. Grups de totes les edats han exhibit balls de diferents modalitats amb una gran presència dels muntatges amb ritmes de hip-hop, però no han faltat tampoc el flamenc, el funky o el clàssic.

Prop de 800 persones passaran aquest cap de setmana pel complex esportiu i sociocultural encampadà durant les dues sessions previstes que es programen per tal de donar acollida a tot el públic interessat en veure el festival, format principalment per familiars i amics dels alumnes del centre.