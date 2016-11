El llibre 'Natura i cultura al Pirineu' ressenya el poblament mil·lenari de la vall del Madriu-Perafita-Claror

Aquest dimecres a la tarda al Centre Cultural i de Congressos s'ha celebrat la presentació del llibre ‘Natura i cultura al Pirineu’, un recull de les ponències i aportacions fetes en el marc de les dotzenes Trobades Culturals Pirinenques que es van celebrar a Prada de Conflent l'octubre del 2015. Les jornades, promogudes per diferents entitats culturals de les comarques pirinenques, tenen l’objectiu de donar a conèixer iniciatives culturals destacades d'aquest territori.

Entre les ponències presentades s'hi compten la que va presentar en aquestes jornades Susanna Simon, directora del pla de gestió de la Vall del Madriu-Perafita-Claror amb el títol 'La coexistència mil·lenària de la natura i l'home a la muntanya andorrana. La vall del Madriu-Perafita-Claror', on es destaquen diferents elements d'aquest espai singular d'Andorra. A banda, Antoni Ubach, exconseller general i exdirector de la CASS, ressenya l'evolució de l'escultura monumental i l'organització de certàmens per donar-les a conéixer. Fidel Solsona i Albert Samarra fan en aquesta publicació una aportació al voltant del concepte de custòdia d'un fet cultural com les falles.

A banda, la ponència ‘Cinc mirades a la vall de Sant Julià’, de la tècnica de turisme Georgina Sala, fa una perspectiva del romànic a la parròquia.

A la presentació de la publicació, hi han participat el president de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, Lluís Obiols; el conseller de Cultura del Comú de Sant Julià de Lòria, Josep Roig, i Àngels Mach, de la Societat Andorrana de Ciències.