El mentalista Javier Botía, cap de cartell de la segona edició de Canillo s’omple de màgia

La cita és del 16 al 18 de setembre i, com en l’edició inaugural, amb espectacles per al públic adult i per a tota la família, a l’auditori del Palau de Gel, al mirador i itinerants. Una fórmula amb què Canillo es va proposar omplir el buit clamorós que hi ha a la cartellera nacional pel que fa a espectacles de màgia, il·lusionisme i mentalisme, que l’any passat, el de l’estrena, va enredar un miler i mig d’espectadors i que aquesta edició programa en total una quinzena d’activitats. I tot, amb un ajustadíssim pressupost de 14.000 euros, i només quatre espectacles –els de l’auditori– amb entrada de pagament i preus eminentment populars, 3 euros els menors de 6 anys, i 5, joves i adults. La condició de cap de cartell és per al valencià Javier Botía, que obrirà el festival la nit del 16 de setembre amb un espectacle que combina el mentalisme i el monòleg (21 hores). També desfilaran per l’auditori del Palau de Gel el Mag Marín amb Broadway (17 de setembre, 21 hores), a mig camí entre l’il·lusionisme i el musical i amb què s’ha endut dos premis nacionals: el 2014, el d’Espanya, i el 2015, el de França; i el Mag Txema, que l’endemà a la tarda clausurarà el festival amb un espectacle per al públic familiar (17.30 hores). El programa es completa amb el paquet d’espectacles infantils: dissabte, els ninots màgics del Mag Selvin al mirador del Palau de Gel (11 hores), l’espectacle itinerant del Mag Pota, amb sortida del Palau de Gel (12 i 16 hores) i la funció amb taller posterior del Mag Pota (17.30 i 18.30 hores); l’endemà al matí, Toni el Mag i, atenció, el Mag Ferrer, la joveníssima promesa –12 anyets– de l’il·lusionisme nostrat (mirador, 11 hores), i Màgic Mòbil, espectacle itinerant amb el mag Civi Civac (Palau de Gel, 12 i 16 hores).