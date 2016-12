El Mercat de l'Art del Poblet ofereix unes 300 obres d'artistes reconeguts del país

Emmarcat dins del Poblet de Nadal de la plaça del Poble d'Andorra la Vella, aquest dilluns a la tarda s'ha inaugurat el Mercat de l'Art, una iniciativa per oferir obres d'art com a regals nadalencs d'artistes reconeguts del país a preus assequibles. Fins a 16 artistes ofereixen una vintena de treballs cadascun, de totes les disciplines i gèneres per arribar a tot tipus de públic. La coordinadora dels artistes, Eva Martínez, Zoe, ha explicat que es poden trobar propostes dels 30 als 300 euros, i que es tracta d'obres originals, fetes especialment per al Mercat. Segons la directora de Cultura del Comú d'Andorra la Vella, Patty Bafino, la iniciativa té com a objectiu involucrar els artistes del país en el Poblet de Nadal, tal com s'ha fet amb els músics i les corals amb la Mostra de Nadales.

Fotografia, pintura, il·lustració, gravat, escultura, ceràmica o pintura sobre seda són algunes de les disciplines de les més de 300 obres que s'exposen des d'aquest dilluns a la zona central del Poblet de Nadal de la plaça del Poble d'Andorra la Vella, en el que s'ha anomenat Mercat de l'Art. L'objectiu de la iniciativa és donar a conèixer els artistes del país i alhora donar la possibilitat als visitants de regalar art per Nadal a preus assequibles. De fet, Eva Martínez, Zoe, ha explicat que s'han seleccionat artistes de qualitat que han preparat obres originals de petit format i amb preus d'entre 30 i 300 euros, i fins i tot postals a 2 euros i pòsters per 15 euros.

Hi participen 16 artistes amb una vintena d'obres cadascun, i un total de 18 creadors faran tallers d'art durant els dies del pont i els caps de setmana adreçats tant a infants com a adults. El Mercat de l'Art estarà obert en els mateixos horaris i els mateixos dies que el Poblet de Nadal, que finalitzarà el 5 de gener.