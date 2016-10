El mural de plaça Benlloch, a punt

Segur que l’han vist, a Sam Bosque, penjada per les bastides de la façana posterior de l’edifici del Comú que dóna a la plaça del Poble. Sí: per la banda de rambla Molines. S’hi va posar el 5 de setembre i s’ha acostumat a dinar enfilada allà dalt, tàper amunt i tàper avall, per aprofitar les hores de llum: s’hi posa cap a les deu del matí i plega cap a les set. Dissabtes i diumenges inclosos. I només ha fallat els dos dies que des d’aleshores ha plogut. L’objectiu és entregar el mural gegant que hi està pintant –ja ho saben: un trompe-l’oeil que prefigura la plaça Benlloch que oculta precisament l’edifici del Comú– el 5 de novembre, i de moment està clavant el calendari.

De fet, el mural gegant –400 metres quadrats de superfície– està gairebé acabat. Com a mínim, la part més delicada, que és el –ehem– skyline de la plaça Benlloch: cal Sabater, la més estreta; cal Cintet, casa Molines i Casa Rebés. Tot això, més el cel i la muntanya –rec i tarteres– ja està acabat. Només falta la plaça pròpiament dita, amb el mobiliari urbà, els arbres, inclòs la magnòlia de l’últim condemnat a mort, i també l’asfalt. Quasi no ens n’hem adonat, i en lloc d’una hostil mitgera ben aviat tindrem un mural únic al país, tant per les proporcions com per la intenció. I en un punt estratègic, perquè no hi ha turista –i ho diu ella, que ha tingut un mes i mig llarg per comprovar-ho– que no s’aturi a la rambla Molines per fer-se la reglamentària selfie amb Sant Esteve i la muntanya al fons. En endavant és molt probable que el trompe-l’oeil de la plaça Benlloch formi part d’aquesta estampa tan pintoresca.

Una experiència interessant i única, diu Bosque, però no precisament fàcil. La principal pega ha sigut una qüestió de perspectiva. Des de la bastida, diu, l’angle de visió és tan limitat que de seguida perds la noció dels punts de fuga, “i has de baixar contínuament al carrer perquè no quedi distorsionat”. Encara més: resulta que els edificis de la plaça Benlloch no estan perfectament alineats i que casa Rebés traça una mínima diagonal. Tot això, és clar, ho ha hagut de tenir en compte, tot i que –insisteix– “no he fet una fotografia sinó una interpretació pictòrica de la plaça”. En un estil eminentment figuratiu que és el seu, és clar, però que s’escapa de l’hiperrealisme estricte. Encara que no ho sembli, Bosque ha hagut de renunciar al gust pel detall marca de la casa: “Quan et trobes davant d’una tela tan enorme, el primer que has de fer és pensar en gran i ser conscient que des de baix els detalls es perden; simplement, no es veuen, i no té sentit escarrassar-t’hi a copiar-los.” Així que la sanefa de cal Cintet és aproximadament com la de veritat, però no idèntica.

Un altre problema ha sigut el color; i no el pigment especial amb deu anys de garantia contra els efectes de la intempèrie –segons el fabricant, és clar– sinó el de la plaça. Resulta que té un color a primera hora del matí, un altre al migdia i un tercer al vespre, per no dir quan plou o neva. ¿Quin és el bo? Bosque s’ha decantat pel del migdia, que és el de les fotografies que ha fet servir de model. Però n’hi ha d’altres, que consti. Això sí: res de Phostoshop. No ha tunejat ni retocat així que, per entendre’ns, el mur de totxo que corona el claustre de cal Cintet semblarà exactament el que és, un nyapet arquitectònic, i la façana de casa Rebés lluirà amb totes les nafres dels seus més de dos segles d’història, plets familiars inclosos. Tot això ja hi és, rere les bastides. No s’ho perdin, perquè és un espectacle.