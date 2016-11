El mural, gegant i puntual

Va dir que l’acabaria el 5 de novembre, i l’ha clavat: Sam Bosque hi feia ahir al matí els últims retocs, i a la tarda els operaris acabaven de retirar l’enorme bastida que des del 5 de setembre ha mantingut en la semiclandestinitat el mural gegant de la plaça del Poble. Avui hi ha la presentació oficial, però els afortunats que van desfilar per la plaça abans que el sol marxés van tenir premi, i en absoluta primícia: ja tenim dues places Benlloch, la de veritat i la de la paret mitgera del Comú. Són prop de 400 metres quadrats que prefiguren en l’estil figuratiu –que no hiperrealista– que li coneixem el que el vianant es trobarà a l’altre costat de l’edifici. El millor de tot és que Bosque ha canviat la tela habitual pel que fins fa dos mesos no era més que un hostil mur que no augurava (quasi) res de bo; avui és el mural més gran mai pintat en aquest racó de món nostre, i un sensacional exemple de com es pot intervenir amb èxit en l’espai urbà. Només cal una mica d’imaginació, i sobretot, creure-hi. En aquest punt és obligat recordar la trista marxa enrere de la Massana, que fa tres anys va intentar una cosa similar amb el Corto Maltés del carrer de les Escoles –¿recorden?–, i que el va acabar esborrant per les queixes dels veïns. Segons la versió oficial, és clar. A la capital passarà probablement el contrari, perquè Bosque ha treballat durant dos mesos amb llum, taquígrafs i un degoteig constant d’entusiastes espectadors que han acabat fent seva una obra que interpel·la directament el vianant: ¿és una rèplica exacta de la plaça Benlloch, o només aproximada? Diu que ha hagut de renunciar al detallisme que li demanava el cos, perquè la distància acaba esborrant els detalls. El que compta és l’efecte, i des de la plaça del Poble és impressionant. I encara ho serà més quan els acabin de caure les fulles als arbres que tapen la vista de la casa Rebés. Diu Bosque que li han assegurat que són de fulla caduca. I ja començaria a ser hora que es donessin per al·ludits. Però les fulles resisteixen. A veure qui s’hi fa la primera selfie.