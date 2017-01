El Museu del Còmic compleix 5 anys malgrat que no està del tot operatiu

El Museu del Còmic, amb cinc anys de trajectòria, “encara no està al cent per cent operatiu”. Així ho va expressar ahir Joan Pieras, alma mater de La Massana Còmic i president de l’Associació Andorrana del Còmic, la Il·lustració i l’Animació (ARCA). Pieras explica que “és un projecte més ambiciós i s’està treballant en la catalogació del material de consulta de tot el fons documental (que ve a ser més de 2.000 còmics), que entraria a formar part de la xarxa de biblioteques com un element més per consultar”, va dir. Tot i això, cinc anys és una bona data per celebrar-la, i per això des de dimarts passat el Museu del Còmic acull una exposició amb fons propis que representa la trajectòria del primer lustre del que és el temple del còmic.

Amb cinc anys i una mitjana de cinc exposicions anuals, el museu ha demostrat que el còmic interessa tot l’any i no només durant aquella cita de l’abril marcada al calendari pels amants de la il·lustració amb La Massana Còmic, que ja complirà aquest any els 21.

El Museu del Còmic, però, va començar el seu recorregut el 25 d’abril del 2012 amb una exposició de l’il·lustrador Antoni Bernal, Joies literàries il·lustrades. I des d’aleshores han estat nombroses les retrospectives i presentacions d’artistes de reconegut nivell mundial, com Joan Mundet, Ana Miralles, Carlos Ezquerra, Àngel Nadal, Victoria Francés i Mario Sánchez Nevado, i d’artistes del país, com Jordi Planellas, Martín Blanco i Montse Mayol.

En l’exposició que es pot visitar fins al 31 de gener es mostren alguns dels originals dels autors que durant aquests cinc anys han desfilat pel museu. Són totes obres cedides a l’ARCA i de les quals Pieras destaca el dibuix a llapis de la portada del DVD de Blade Runner del conegut il·lustrador Sanjulián. Pieras va explicar ahir que s’ha inaugurat a principis de mes per aprofitar aquests dies de festa i de vacances per a molts, perquè pugui tenir més acollida de públic el que és la primera mostra de l’any que tot just acabem de començar.

Durant el 2016, prop d’un miler de visitants han passat per les instal·lacions del museu per veure alguna de les exposicions programades.

AGENDA DEL 2017

Pieras ha avançat que ja s’estan fent els contactes per a les exposicions d’aquest 2017. Tot i no tenir res de tancat, una d’aquestes exposicions serà molt probablement d’Arturo Moreno, qualificat per molts com el Walt Disney espanyol. Moreno (1909-1993) va ser un dibuixant i il·lustrador valencià que, juntament amb la productora i distribuïdora catalana Balet i Blay, va aixecar l’ambiciosa i costosa pel·lícula d’animació Garbancito de la Mancha, el primer llargmetratge europeu d’animació en color. Aquesta pel·lícula es va produir i estrenar l’any 1945 a Barcelona. Aquesta, però, és una possible exposició per a aquest any.

Queden també per desvelar els autors que participaran a l’abril en La Massana Còmic. Però el que sí que es té previst és que durant aquest any es continuï amb força amb el treball de difusió del còmic, la il·lustració i l’animació per donar a conèixer l’extens fons bibliogràfic que té el museu, i també a través del web de la Xarxa de Biblioteques d’Andorra.

A més, el museu de La Massana Còmic també preveu col·laborar amb diferents associacions del país i amb les escoles del Principat, per obrir-se definitivament a diferents sectors de públic i poder col·laborar activament en la vida cultural d’Andorra.