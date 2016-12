El ‘Pessebre vivent’ estrena la façana del Valira i recupera el guió original d’Esteve Albert

Torna el Pessebre vivent d’Escaldes-Engordany els dies 16, 17 i 18 de desembre, i ho fa amb la recuperació del guió original d’Esteve Albert i la incorporació de nous personatges com ara una parella de padrins que explicaran als néts la història de la parròquia i del país entre els anys 50 i 60. A més, també s’han recuperat algunes partitures del primer Pessebre i s’hi afegeixen més instruments en directe, fet que farà que la interpretació “tingui un aire diferent i sigui més festiva i alegre”, segons la directora, Irina Robles. Les representacions, ja s’ha dit, tindran lloc els dies 16 i 17 de desembre (dues funcions, 20.30 i 22 hores) i el 18, amb una de sola (20.30 hores), i hi participaran dos centenars de veïns entre actors i figurants. També hi prendran part l’Esbart Santa Anna, la coral de l’Escola de Música del Comú i els comerciants de la part alta. Aquest any s’ha eliminat una sessió per motius de calendari i s’han posat a la venda 2.000 entrades, ja disponibles a Tràmits i a l’Oficina de Turisme. Cal destacar que cap actor de les edicions passades repeteix personatge, fet que segons Robles constitueix un al·licient més tant per als actors, que aprenen així papers nous, com per al públic, que podrà veure aspectes diferents respecte a edicions anteriors. Els assajos generals tindran lloc els dies 11 i 13 de desembre i, pel que fa a l’espai, aquesta edició repetirà a la part alta de la parròquia, amb la incorporació de la façana de l’hotel Valira –recentment restaurat, i que a partir del març acollirà les instal·lacions del nou Thyssen– i es retirarà el mobiliari urbà del carrer per facilitar els desplaçaments dels actors i del públic durant les representacions.