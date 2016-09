El repte dels Petits Cantors: reunir el mig miler d’antics membres pel 25è aniversari

El primer concert va ser la nit de Nadal del 1991, a l’església de Santa Eulàlia. Eren una trentena de nens sota la direcció de Ca­therine Metayer, fitxada per Marta Deu i Josep Dallerès per crear des de zero un cor infantil. Ha passat un quart de segle i l’única supervivent d’aquella vetllada és, naturalment, Metayer. Els nens de llavors són avui homes, és clar, però tornaran per una nit a la infància en el concert del 25è aniversari dels Petits Cantors, que tindrà lloc el 15 d’octubre a l’auditori Claror lauredià. Ells i també els altres quatre centenars de nens i nenes que –calcula Metayer– han desfilat pel cor des d’aquell 24 de desembre de 1991. Tots ells hi estan convocats, però només cantaran els cantors avui en actiu. ¿El motiu? La dificultat del programa triat per a l’efemèride, la Cantata de l’aigua, escrita per a l’ocasió pel mestre Marc Henric –vell conegut dels Cantors: el 2012 ja li van estrenar la missa Salva Nos Domine– a partir de l’obra de set poetes que els sonaran: Esteve Albert, Rossend Marsol, Montserrat Marfany, Marta Deu, Ester Fenoll, Teresa Colom i el mateix Dallerès. Una obra contemporània i de dificultat “extrema”, diu la directora i ànima dels Cantors, que la formació està assajant al Fener des del maig: “Arribarem al 14 d’octubre i encara haurem de polir detalls, però és que tècnicament és dificilíssima.” Els acompanyarà un tercet de vibràfon, flauta i piano, i s’han posat a la venda dues modalitats d’entrada: la butaca simple (10 euros) i la combinada, que per 15 euros inclou també un disc recopilatori amb 23 hits d’aquest primer quart de segle de trajectòria. Després del Claror, ja no hi tornaran fins al concert de Nadal, amb lloc i data encara per determinar.