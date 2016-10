El trio Va de Corda protagonitza la primera matinal del Yepes a Sant Corneli

Una seixantena de persones van assitir ahir al segon concert del 34è Festival Narciso Yepes a la parroquial de Sant Corneli, a Ordino, a càrrec de la formació Va de Corda. El trio, sorgit de l’ONCA Bàsic, està integrat per tres professors de l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella, col·laboradors habituals de la Fundació ONCA. Al concert d’ahir van repassar diferents moments de la història de la música compresos entre l’època barroca i la música del segle XIX. Jordi Albelda al violí, i Sílvia Garcia i Eva Santamargarita a les violes van interpretar Cordes a la tardor, un repertori que s’inicia a l’època barroca amb quatre invencions de Bach. El concert seguia amb un Divertimento de Leopold Mozart, pare de Wolfgang, i el Trio de Dvorák, peça aquesta última molt reconegudes a l’època romàntica. La formació va finalitzar el concert amb un moviment del Trio núm. 1 de Reguer. Segons Albelda, es tractava d’un programa “complicat perquè no hi havia una agrupació de violí i violes, així que hem hagut de fer arranjaments per a aquesta formaciói”. Un concert únic que va destacat per la vessant pedagògica, ja que “sempre que fas una cosa com aquesta ho fas perquè arribi la visió del compositor, perquè en cas contrari només toques notes”. El director artístic del Festival, Gerard Claret, va destacar la importància del concert ja que, “el Festival és una plataforma per donar veu als intèrprets del país”. A més, s’engloba dins del projecte ONCA Bàsic, una proposta musical que combina el mestissatge d’estils musicals: “Ens agrada dir que aquest és un concert amb gent del país i en aquesta ocasió més que mai”. La vetllada va comptar amb la presència de molts nens que no han volgut perdre’s l’oportunitat d’escoltar aquest concert, ja que, molts són alumnes de l’Institut de Música. Aquesta ha estat la segona proposta del Narciso Yepes, després de la formació entre Blaumut i l’ONCA. El pròxim concert serà el de Bebe, que actuarà el divendres 14 d’octubre a l’Auditori Nacional amb Cambio de piel, el primer disc després de quasi cinc temporades de silenci. La següent proposta serà el 16 d’octubre, amb Harry Potter: un musical innominable, en la segona i última matinal del Yepes, per acabar amb Manel, un altre dels plats forts del cartell, en la gira del quart disc de la banda, Jo comparteixo. Serà el 21 octubre i de nou a l’Auditori.