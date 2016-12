Els Petits Cantors oferiran el concert solidari de Nadal amb peces en tots els idiomes

Els Petits Cantors han organitzat una vegada més el concert solidari de Nadal en favor de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, amb un programa que conté peces en tots els idiomes. Sota el títol 'Una hora abans de la mitjanit', la directora dels Petits Cantors, Catherine Metayer, ha explicat que volen escenificar com els nens esperen fins a les dotze de la nit per obrir els regals. El concert tindrà lloc el 16 de desembre a les 20.30 hores a l'Auditori Nacional, i les entrades es poden comprar a les botigues de Carisma, a les oficines d'Andbank (entitat col·laboradora), a la seu dels Petits Cantors, i el mateix dia del concert per 15 euros. La recaptació íntegra es destinarà a les reformes de la residència l'Albó.

El proper 16 de desembre a les 20.30 hores, els Petits Cantors oferiran el tradicional concert de Nadal, que per tercer any consecutiu compta amb la col·laboració d'Andbank i destina la recaptació a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Sota el títol 'Una hora abans de la mitjanit', la directora dels Petits Cantors, Catherine Metayer, ha explicat que volen escenificar com els nens esperen fins a les dotze de la nit per obrir els regals. Un cor de 45 nens oferiran un programa que conté peces en tots els idiomes, i on la més destacada és l'alemanya 'Christus' de Felix Mendelssohn.

Les entrades es poden adquirir a les botigues de Carisma, a les oficines d'Andbank, a la seu dels Petits Cantors, i el mateix dia del concert per 15 euros. La recaptació es destinarà íntegra a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, que segons ha explicat la seva presidenta, Pilar Díez, els destinaran a la reforma de la residència l'Albó.

Les entrades es poden adquirir a les botigues de Carisma, a les oficines d'Andbank, a la seu dels Petits Cantors, i el mateix dia del concert per 15 euros. La recaptació es destinarà íntegra a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, que segons ha explicat la seva presidenta, Pilar Díez, els destinaran a la reforma de la residència l'Albó.