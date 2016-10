¿Fa nosa, Sud Radio? ¿I Radio Andorra?

De pedra es va quedar Claude Benet, el president de Velles Cases Andorranes, davant de les declaracions d’Olga Gelabert; la ministra deia ahir –a la competència, brrr– que a Radio Andorra no hi veia un museu “estàtic”, tot i que admetia que “si al final hi fem alguna cosa, tindrà una part expositiva perquè no es pot obviar el material que hi ha”. De pedra, dèiem que es va quedar Benet, perquè sembla que implícitament admeti que no fer-hi res és una opció, i també perquè a la visita organitzada divendres per Velles Cases a les instal·lacions de Sud Radio i Radio Andorra s’hi van autoconvidar cinc dels membres del consell assessor de la cultura, que no van fer cap manifestació en aquest sentit, i perquè –recordava ahir Benet– “ningú no ha dit mai que a Radio Andorra hi hagués d’anar un museu convencional; crec recordar que era més aviat al contrari, que des del principi es va voler evitar el terme museu i que es preferia un concepte més pròxim al d’un centre d’interpretació”.

El problema, insisteix el president de Velles Cases, “és que fa la sensació que no tenen cap pla, fins i tot que busquen arguments per treure-s’ho de sobre, com aquest contrainforme de Thomson sobre Sud Radio”. D’altra banda, carrega, “la ministra diu ara que no hi vol un museu, a Radio Andorra; però és que tampoc se sap què hi volen fer. I va passant el temps i al final correm el risc que ens passi com passarà a casa Ribot d’Engordany: quan les administracions actuïn, potser hi anirem a recollir les lloses”. El cert és que la decisió sobre Radio Andorra, que segons el projecte inicial d’Albert Esteve hauria d’haver obert a finals del 2016, depèn ara del pla estratègic de museus, cal suposar que en fase d’elaboració; el cert és també que al juny es va suspendre el projecte museogràfic, que aquest any només s’hi realitzaran treballs de “conservació i rehabilitació” per un pessic de 600.000 euros, i que l’any que ve es condicionaran els espais interiors per convertir les instal·lacions en un “espai de creació cultural i artística”. Res més.

Poc, per no dir res a veure amb la idea inicial concebuda per Albert Esteve i beneïda pel mateix Toni Martí en el debat d’orientació política del juny del 2012. Benet reclama, en fi, un debat amb la participació de la societat civil abans de prendre la decisió final sobre els dos equipaments: “Hi ha molta gent interessada en la història de la radiodifusió per qui Radio Andorra i Sud Radio evoquen unes sensacions molt especials. ¿Per què no explotem aquest valor afegit? El més greu de tot, gravíssim, és que sembla que no sàpiguen què fer-ne. Com si els fes nosa.”