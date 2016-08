Finalitzada la restauració del ‘Beatus de Liébana’ de la Seu

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha finalitzat la restauració del Beatus de Liébana de la Seu d’Urgell segons publica en el seu butlletí oficial. Segons s’ha fet públic, els darrers dos anys s’ha dut a terme un procés de recuperació, al CRBMC a Valldoreix, per restaurar-lo i fer que el Beatus es pugui tornar a exposar. Fonts del Bisbat d’Urgell, propietari del Beatus, no han pogut assegurar que el còdex es torni a exposar al Museu Diocesà d’on va ser robat l’any 1996 i on, des de llavors, s’exposa un facsímil. Tot i això, no es descarta que un cop ampliades i remodelades les instal·lacions del Museu Diocesà, el Beatus pugui tornar a ser exposat a la Seu. El Beatus original consta de 239 folis, tot i que en falta un: la pàgina 15 que un lladre va mutilar per mostrar-la al col·leccionista que l’hi volia comprar, i que no s’ha recuperat mai més. El còdex medieval va ser robat el 29 de setembre de 1996. Posteriorment, al gener de 1997, agents de la Guàrdia Civil el van recuperar i van detenir el lladre.

L’obra va ser una de les més populars de l’Edat Mitjana i, que se’n tingui constància, només se’n conserven 27 còpies a tot el món, de les quals dues a Catalunya: a la Seu i a Girona. El llibre és un còdex en pergamí, escrit el segle X, en el qual es comenta l’Apocalipsi de Sant Joan i que està il·lustrat amb 79 miniatures que són les que li donen valor.

Per a la conservació del llibre, el CRBMC ha dissenyat una caixa especial amb material de conservació que en permet l’emmagatzematge així com el seu trasllat al Museu Diocesà de la Seu.