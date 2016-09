Flórez es posa a la butxaca un Centre de Congressos amb el ple de les grans ocasions

La programació de la capitalitat iberoamericana de la cultura d’Andorra la Vella va arribar ahir al punt àlgid amb l’actuació del tenor peruà Juan Diego Flórez (Lima, 1973), amb un ple de les grans ocasions al Centre de Congressos de la capital i amb una programació “molt substanciosa i concentrada”, segons la definia el mateix cantant en la roda de premsa prèvia al recital. La primera part la va consagrar a Rossini, compositor amb qui Flórez se sent molt identificat perquè –diu– l’ha acompanyat al llarg de la seva carrera. La represa la va dedicar a Leoncavallo, Gluck, Donizetti i Massenet. El recital d’ahir, amb l’acompanyament al piano del mestre Vincenzo Scalera, forma part de la gira íntima amb què celebra els dos decennis als escenaris. Un espectacle en què, deia ahir, prima la comunicació amb el públic per propiciar un corrent de complicitat entre escenari i platea. El peruà va acabar fent el ple, però és que a taquilla només quedava el 20% de les localitats que es van posar a la venda. I això és molt dir en un auditori com el Centre de Congressos, que frega el miler de butaques. De fet, segons el cònsol menor, Marc Pons, és el concert amb més prevenda de la història de les instal·lacions: “Un èxit rotund.” Admirador d’Alfredo Kraus, Flórez va debutar als 23 anys, ha cantat a la Scala, a la Royal Opera House, a la Metropolitan Opera House i, naturalment, al Liceu: ara hi podrà afegir el Centre de Congressos. A més, ha rebut les màximes distincions líriques, des del Rossini d’Or fins a l’Abbiati i el Plácido Domingo Award, fins a enfilar-se al número u de l’escalafó líric. El mateix Domingo el va definir el 2008 com el més gran tenor lleuger de la història: “No en recordo cap que hagi cantat com ell el repertori; quan canta en re bemoll i naturals, són aguts de veritat, no falsets.” En paral·lel al plat fort del programa musical de la capitalitat, des d’ahir es poden contemplar a l’exterior del Centre de Congressos i a la plaça Benlloch els plafons de l’exposició Els millors tenors del món, cedida pel Festival Castell de Peralada i que pretén oferir una imatge distesa, humana i pròxima dels grans divos de l’òpera contemporània: Flórez el veiem amb la guitarra a la mà i és el més natural de tots; però és que el mexicà Rolando Villazón s’ha fet retratar submergit en un generós bany d’escuma; l’alemany Klaus Florian Vogt posa davant d’una avioneta i disfressat d’aviador; el maltès Joseph Calleja, a bord d’una llanxa i amb posat dandi; Josep Carreras, com Harrison Ford al cobert amish d’Único testigo, inclòs el cotxe d’època, i anar fent. Vaja, que són divos. O qualsevol cosa menys gent del carrer.