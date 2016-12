‘Fred’ buscarà coproductors a Polònia i a França; el ‘teaser’, disponible al febrer

Tercera jornada del rodatge del teaser de Fred. Sí home: l’adaptació lliure, molt lliure, del drama d’Agustí Franch inspirat en l’epopeia dels passadors i la II Guerra Mundial que dirigeix el realitzador català Santi Trullenque (El general Prim). L’equip de rodatge, una vintena de persones entre intèrprets i tècnics, va fer ahir el doblet a la Casa Cristo i a la Casa d’Areny-Plandolit. Es tractava, diu el mateix Franch –convertit en home-orquestra amb funcions de guionista, ajudant de direcció i coproductor–, de filmar un fragment de l’escena en què el pobre Antoni de cal Riot –Roger Casamajor, per entendre’ns– li exigeix a Marian –Rejewski, el matemàtic i criptògraf polonès, a més de jueu i fugitiu, que ha anat a espetegar a casa seva– que li confessi d’una vegada quin és el secret que amaga a la misteriosa i inquietant llibreta que sempre l’acompanya. Secret que no és cap espòiler si el revelem aquí: ni més ni menys que el codi per desxifrar Enigma, l’artefacte que l’exèrcit alemany utilitzava per encriptar i desencriptar les seves comunicacions. El bon Marian l’encarna l’actor romanès Florin Opitrescu –el bestiota de Vlad a Mar de plástico, perquè li posin cara– i tot plegat passa en presència de Sara, l’esposa embarassada d’Antoni. Així que ahir compartien escena Casamajor, Opitrescu i Aida Folch.

Avui, quart i últim dia de rodatge, la tropa es traslladarà a les Bordes de la Casa, als Cortals d’Encamp, per rodar recursos i, atenció, la persecució del Sendo, el passador que interpreta Joel Pla i a qui empaita Hans, el dolent de la funció: Isak Férriz, a la pantalla. Tot aquest material s’afegirà als plànols –més que escenes– rodats dissabte al port d’Envalira i juntament amb l’àudio anirà a Barcelona per a la postproducció: Franch calcula que el teaser –que es roda abans i no després de la pel·lícula pròpiament dita, que serveix per vendre el projecte a possibles inversors i que cal no confondre amb el tràiler– estarà disponible al febrer, i començarà llavors la part més inhòspita de tot plegat: buscar finançament per completar el milió d’euros que pot costar rodar Fred. D’això se n’encarregaran des de la productora –la catalana Films de l’Orient (El coronel Macià, La casita blanca)– i un dels mercats que exploraran serà el polonès: pel motiu obvi que la història de Fred la posen en marxa dos herois de guerra d’aquest país –en un episodi inspirat en un fet real: la fugida de Rejewski i del seu company, Henry Zygalski, capturats per la guàrdia civil el 29 de gener del 1943 a Puigcerdà– i perquè al país eslau hi ha ara mateix, diu Franch, un xup-xup cinematogràfic considerable: “La història els toca de molt a prop i creiem que els pot interessar.” També ho provaran a França, potser sense tant d’entusiasme, i naturalment en aquest racó de món nostre. Així que ara toca esperar fins al febrer. Però el resultat, augura Trullenque, no tindrà (afortunadament) res a veure amb Entre el torb i la Gestapo: “Nosaltres ens movem amb altres criteris narratius, estètics, expressius i, en fi, cinematogràfics.” Al febrer en tornem a parlar.