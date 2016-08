Gálvez, Porta, Mas i Colom, a la Fira del llibre del Pirineu

Organyà acollirà del 2 al 4 de setembre la 20a edició de la Fira del llibre del Pirineu, de nou amb una àmplia representació local encapçalada pel novel·lista David Gálvez (L’obra articulística d’Arseni Sugranyes) i la filòloga Roser Porta, tots dos col·laboradors del BonDia i que participaran també en la taula rodona El Pirineu vist pels autors no pirinencs. La presència andorrana la completen Teresa Colom, que llegirà l’homilia laica, i Sergi Mas (Aspectes de l’art popular d’Andorra). Colom exercirà també com a amfitriona de l’esmorzar literari, mentre que Editorial Andorra hi compareixerà amb L’sketchbook d’Albert Viladés i la primera entrega del Viatge universal pel Pirineu, de Joan Obiols.