Komanem presenta divendres el primer disc, ‘El silenci és viu’, al Fòrum FNAC

La cosa va començar de la manera més clàssica: dos amics que es trobaven al local per assajar sense cap altra pretensió que “fer soroll”, diu Jordi Díaz. Al mateix local van topar amb Jordi Solé, el bateria, i la cosa ja va començar a agafar forma. Però de tot això ja fa deu anys, i no va ser fins a la incorporació del guitarrista Carles Figueres, el curs passat, que no es van plantejar gravar un disc. Va ser dit i fet: la criatura es diu El silenci és viu, constitueix un resum musical d’aquests deu anys de trajectòria i, tot i que a l’octubre en van oferir un tastet al Hard Break, la presentació oficial és dissabte al Fòrum FNAC (18 hores). El tocaran íntegre, els deu temes un rere l’altre, que “no fan un concert sencer de Komanem”, adverteix Díaz, “però de merder sí que en farem”. Si la cosa els sona a rock català vintage –si per vintage entenem Sopa de Cabra, Els Pets i tota la pesca– no és casualitat: l’han gravat a La Casamurada del Vendrell, l’estudi de Jesús Rovira, el compositor de Lax’n’Busto. A més, els ve de mena: Komanem va néixer com un grup de rock en català i això tenia cert mèrit a principis del mil·lenni, quan per aquí el que es portava –i encara es porta– és el heavy anglòfon. Komanem, diu Díaz, va optar des del primer moment per la llengua de casa. I que els hagi costat un decenni passar per l’estudi no hi té res a veure: el part s’ha fet esperar perquè la vida –ho deia John Lennon– és el que passa mentre estàs ocupat fent altres coses, i quan no era un nap –un nen, un accident, un canvi al grup– era una col. Fins que han trobat l’estabilitat necessària per posar-s’hi. I el resultat és El silenci és viu, títol que té a veure, diu, amb l’any que han estat desapareguts del mapa escollint i polint els temes, des de Temps passats, el primer de tots –“Quatre acords per provar: sonava més o menys bé i fèiem soroll, així que en va sortir aquesta cançó”– fins als, diguem-ne, hits de la banda: No té sentit, Sents, Manipulats, Espurnes al mar i Filosofia de la vida. Dissabte a la FNAC: aprofitin l’ocasió, perquè no tenen bolos en perspectiva. Com a mínim, fins a l’estiu.