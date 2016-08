La Biblioteca Pública ofereix dos tallers d'escriptura durant el curs escolar 2016-2017

L’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques i l'assessora d'escriptors Elena Aranda organitzen dos tallers literaris que s’iniciaran la setmana del 3 al 7 d'octubre i es repartiran en sessions quinzenals durant el curs escolar 2016-2017. El primer curs (nivell I) es tracta d’un curs d’iniciació a l’escriptura, mentre que el segon (nivell II) és un curs d’assessorament i seguiment de les etapes de creació d’una obra literària i va dirigit a autors amb una idea o projecte literari per desenvolupar. Elena Aranda és lectora professional per a editorials i agències literàries, assessora d’escriptors i està especialitzada en estratègies de màrqueting digital orientades a creadors.

L'assessora literària Elena Aranda, juntament amb l'Àrea de Lectura Pública i Bibloteques, oferirà durant el curs escolar 2016-2017 dos tallers d'escriptura, adreçats tant a joves com a adults. Els cursos, que començaran la setmana del 3 al 7 d'octubre, es repartiran en sessions quinzenals.



El nivell I, titulat 'Introducció a l’escriptura: Deixa que surti la teva veu narrativa', és una iniciació a l’escriptura per a autors amateurs que vulguin canalitzar la seva creativitat i necessitat d’expressió a través del text escrit. Per a aquest curs no es demana experiència prèvia, però sí ganes d’aprendre i curiositat per conèixer diferents formes de manifestació artística. El nivell II -'Com cal desenvolupar un projecte literari perquè arribi a ser un manuscrit publicable'- és un curs d’assessorament i seguiment de les etapes de creació d’una obra literària i va dirigit a persones que tinguin una idea o projecte literari per desenvolupar i vulguin superar els problemes tècnics més comuns entre els escriptors. S’hi abordaran temes relacionats amb el procés creatiu, la publicació d’originals i la promoció de l’obra, i es promourà l’intercanvi d’idees entre els participants.

Els cursos aniran a càrrec de la formadora Elena Aranda, lectora professional per a editorials i agències literàries, assessora d’escriptors i especialista en estratègies de màrqueting digital per a creadors. El preu d’inscripció per a cada curs és de 150 euros trimestrals i cal inscriure’s prèviament a la Biblioteca Pública, o directament al correu elenaranda@gmail.com o al telèfon 376 628 300, perquè les places són limitades.