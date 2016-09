La Fundació ONCA ofereix el dia 24 el tercer concert familiar del projecte educatiu d'enguany

El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, ofereixen el tercer concert del projecte educatiu d’enguany, que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. Titulat 'Núvols amb nadons', anirà a càrrec de La Petita Malumaluga i tindrà lloc el dissabte 24 de setembre al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. En l’edició 2015, aquesta companyia va ser convidada per primer cop per presentar el seu espectacle 'Bítels per nadons', que va aconseguir un gran èxit de públic i crítica.

Núvols amb nadons és l'espectacle per a nens i nenes de 0 a 3 anys que es podrà veure dissabte dia 24 al Teatre Comunal d'Andorra la Vella, dins del projecte educatiu d'enguany de la Fundació ONCA. L'espectacle combina la música de percussions en directe, clàssics del jazz, el vers i la narració d’un conte original. Així, mitjançant el text, textures visuals i sonores i un munt de percussions en directe es descriu un món de núvols, trons, pluja i terra. Segons Albert Vilà i Eva Vilamitjana, creadors del projecte artístic, "la percussió escenifica els diferents elements de la natura i els infants descobreixen el so dels núvols, el xim-xim de la pluja, la potència del tro, la melodia del vent i la força del mar, dels rius i de les onades a la platja. És un espectacle sonor i amb una gran força visual, en què l’estètica dels núvols es combina amb la infinitat de formes sonores que pot prendre l’aigua".

És també un espectacle participatiu, en el qual la interacció amb el públic és constant a través de diferents tècniques del llenguatge de la percussió i d’instruments que facilita la companyia. El concert, que té una durada de 35 minuts, és gratuït i amb capacitat limitada. Se’n faran tres sessions, a les 11, 12 i 13 hores, i les entrades es podran recollir a la taquilla del teatre 30 minuts abans de cada sessió.

La Petita Malumaluga va néixer el 2011 quan Eva Vilamitjana (ballarina i coreògrafa) i Albert Vilà (músic), tornen a Catalunya. Abans havien viscut durant més de dotze anys a Londres i a Boston, treballant amb artistes com Hofesh Shechter, Modern Romance, Estopa, Theater O i Buissonière. Han actuat en diferents teatres, com el Barbican (Londres), el Karl Marx (L’Havana) o el Liceu de Barcelona.