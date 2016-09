La Jonca protagonitzarà el Concert de Meritxell centrat en la música als palaus d’Europa

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca), gestionada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, oferirà el diumenge 18 de setembre, a les 12 del migdia, el tradicional Concert de Meritxell a l’Auditori Nacional d’Andorra, a Ordino. El concert se centrarà en la música als palaus d'Europa, i serà dirigit conjuntament per Gerard Claret i Josep Martínez Reinoso com a director convidat.

'Música als palaus' és el títol del programa que oferirà la Jonca el proper 18 de setembre en el tradicional Concert de Meritxell, formada per trenta joves músics amb la col·laboració professional de Santiago Pereira al clavicèmbal. Es tracta d’un concert gratuït en el qual els assistents tindran l’oportunitat d’escoltar la jove formació amb un nou programa i una nova direcció conjunta.

Per tercera vegada, la Jonca comptarà amb una direcció col·legiada que anirà a càrrec del seu titular, Gerard Claret, i del director convidat, Josep Martínez Reinoso, violí de l’ONCA i especialista en música dels segles XVII i XVIII.

El programa del concert se centrarà en la música als palaus. Segons Josep Martínez Reinoso, "la música no ha estat mai aliena als espais on s’ha interpretat, sinó que els compositors han adequat sempre la seva escriptura al lloc físic on s’havien d’estrenar les seves obres".

'Música als palaus' presenta sis peces vinculades a sis palaus destacats del patrimoni d’Europa, un programa que, amb l’ajuda d’imatges que actuaran com a teló de l’espectacle, ofereix un recorregut per diferents èpoques i estils musicals. Des dels grans ballets celebrats a Versalles, passant pel virtuosisme instrumental de la Venècia més barroca, el folklore madrileny de l’època de Goya, fins a la música de la Rússia revolucionària, es pretén sonoritzar l’ambient de les diferents ciutats tot creant una col·lecció única de postals musicals i arquitectòniques. Al mateix temps, aquestes postals serviran perquè els músics de la Jonca experimentin amb les particularitats interpretatives i expressives de cada estil, particularitats que aprendran gràcies als consells dels directors Gerard Claret i Josep Martínez Reinoso.

Les sessions de treball per preparar el Concert de Meritxell s’iniciaran el 9 de setembre a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino, i seguiran els dies 10 i 11. El cap de setmana següent, les sessions seran els dies 16, 17 i 18 de setembre al matí, dia en què s’estrenarà la nova producció de la Jonca.