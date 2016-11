L’Acadèmia del Cine, en marxa

Els parlàvem ahir de Fred, la pel·lícula d’aventures amb els passadors de fons i inspirada en l’obra de teatre homònima d’Agustí Franch que es rodarà l’any que ve per aquí dalt; però és que fa encara no un mes Álvaro Rodríguez Areny debutava per la porta gran al festival de Sitges amb Wolves –i anunciava un segon curt, The Blizzard, per a la temporada que ve– i a principis de curs era Hèctor Romance qui rodava a AnyósPark el pilot d’Impacto, que si es compleix el calendari estarà disponible abans de Nadal. Mentrestant, Josep Pozo presentava 73’ al Som Cine de Lleida, i la seva productora, Imminent, busca a l’illa canària de La Palma localitzacions per a Danger, si acaba fent llufa aquella estupenda ocurrència que era rodar a l’edifici de Sud Radio. No s’acaba aquí la cosa, perquè Isak Férriz continua embarcat en aquesta aventura a llarg termini que és Pyrene, i al març desembarcaven en aquest racó de món nostre Ricardo Darín i Leonardo Sbaraglia al capdavant de la tropa de Nieve negra, coproduïda per Independent Club. Per no parlar del festival Ull-Nu, que al febrer celebrarà la 5a edició.

És evident que existeix un sector audiovisual, a casa nostra, i que els últims anys ha agafat una empenta impensable fins no fa gaire. Que hi ha professionals i que tiren endavant projectes que a poc a poc, suant tinta i lluitant sovint contra els elements i una certa incomprensió ambiental, acaben trobant el seu forat. Vaja, que és evident que el sector fa xup-xup. Així ho ha entès el grup de professionals que ha concebut i aixecat l’Acadèmia del Cinema del Principat d’Andorra, que en quinze dies es presentarà en societat i que pretén, d’una banda, recollir les inquietuds del sector i aprofitar l’efervescència actual per dinamitzar-lo i presentar-se davant de les administracions com un interlocutor únic, i de l’altra captar projectes facilitant-los la vida a les productores potencialment interessades a rodar al país.

Els primers passos van consistir a prendre el pols del sector: “Nosaltres n’estem convençuts, però si haguéssim vist que no comptàvem amb el suport dels companys no hauria tingut sentit tirar endavant”, diu Pozo, un dels impulsors de la iniciativa. Però la intuïció era bona: avui freguen la vuitantena de possibles membres, i compten a arribar al centenar –des de directors fins a productors, actors, guionistes, so, il·luminació i, així, fins a una dotzena de categories– de seguida que se certifiqui el naixement de l’entitat. Els estatuts ja s’han presentat al ministeri, i a banda dels numeraris –els estrictes professionals del sector– també obrirà les portes, sota l’epígraf d’associats, a particulars i empreses interessades a participar en el desenvolupament del sector.

La idea és crear una entitat germana de l’Academia de Cine espanyola i de l’Acadèmia del Cinema Català, i un dels primers objectius serà impulsar d’una vegada una Film Comission nacional, que DA portava per cert al programa electoral però que s’ha quedat al farcidíssim calaix de les bones intencions, així com mirar de trasplantar al nostre país la legislació canària que atreu rodatges de tot el món gràcies a una agressiva política de desgravacions fiscals.

Però no es tracta de mirar només la butxaca. Una Film Comission ha de vendre el país com a plató cinematogràfic. ¿Com? Assessorant amb els tràmits duaners i d’immigració, que poden espantar el productor més entusiasta, i facilitant els permisos administratius per rodar en exteriors, entre altres mesures. I qui sap si, quan tot això maduri, convocant uns premis de cine de l’Acadèmia... Els detalls, en dues setmanes.