L’Andorra Kids’ incorpora tallers per a joves i crea una escola de cine

Diu la directora de l’Andorra Kids’, Marta Lladó, que n’han fet prou amb dues edicions per posicionar-se amb força en el mapa dels festivals internacionals destinats al públic infantil. I deu ser així, perquè la criatura creix i creix, i aquesta tercera edició, que entre el 13 i el 20 de novembre projectarà als cines Illa Carlemany una setantena de curts d’animació i de ficció, arriba farcideta de novetats.

A la primera i més innovadora de totes l’han batejat com a escola de cine, tindrà lloc aquest mateix cap de setmana amb alumnes de l’escola Sagrada Família, que elaboraran des de zero un fals documental, i l’objectiu és que la iniciativa tingui continuïtat amb altres escoles del país, allargar-la tot l’any i que en la pròxima edició de l’Andorra Kids’ es projectin els curts així creats en una nova secció competitiva. Com es veu, es tracta d’una mena de prova pilot en la línia dels objectius fundacionals del festival, que –com recordava ahir Lladó– són donar a conèixer un cine plural, divers i de qualitat, amb obres inèdites que rarament arriben al circuit comercial; fomentar l’esperit crític dels futurs espectadors, vincular i implicar les famílies, i educar les noves generacions en el respecte dels drets d’autor.

L’altra novetat d’aquesta tercera edició és la programació de dos tallers dirigits als joves de 12 a 17, anys que impartiran el director Álvaro Rodríguez Areny (El cinema: de l’entreteniment a la consciència) i el compositor Óscar Araujo (La música a l’audiovisual: cinema i videojocs). Serà els dies 15 i 17 de novembre. Pel que fa a la cartellera, i com és habitual, la setantena de curts es dividiran entre la programació destinada al públic familiar, que es concentrarà el cap de setmana del 19 i el 20 de novembre, i la concebuda específicament per a les escoles, que tindrà lloc entre setmana i per on l’edició passada van desfilar 2.300 escolars. Entre les pel·lícules que es projectaran a Illa Carlemany hi ha una guanyadora (Bear Story) i una nominada als Oscars (We Can’t Live Without Cosmos), així com títols premiats a Annecy, Toronto, Tribeca i la Berlinale. I tots, en versió original subtitulada en català, un dels signes d’identitat d’un festival que en la seccció competitiva reparteix dos premis dotats amb 500 euros: el millor curt, que decidirà un jurat professional presidit pel mateix Araujo i completat per Rodríguez Areny, la subsíndica, Mònica Bonell, i el gerent d’Illa Carlemany, Pablo Vivancos; i el de millor curt de medi ambient, a càrrec d’un jurat format per nens que assistiran a una sessió especial sobre la matèria conduïda pel pedagog Bernat Vilella.