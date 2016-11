L’apoteosi del peu forcat

Segur que el recorden, aquell ramat de vaques, pura raça bruna, que l’any passat va pasturar durant un parell de mesos al prat de davant de Sant Joan de Caselles: va ser una de les sorpreses de la biennal de land art, i va anar de ben poc que no s’hi quedessin de forma permanent, aquelles bèsties. Una llàstima, perquè Canillo va deixar escapar un ganxo turístic de primer ordre. Així ho deuen haver entès a la Seu: després de mesos de converses, l’ajuntament habilitarà la rotonda del polígon de Lleteries, a la sortida de la ciutat en direcció a Lleida, perquè hi pasturin una vintena llarga d’animals, aquesta mena d’exoescultures metàl·liques –de les bèsties només en veiem la pell, formada per anelles d’acer corten– que Toni Cruz ha convertit en la seva dèria creativa.

Seran en total 24 peces, i l’ajuntament vol tenir tot el ramt pasturant abans del Nadal. El conjunt l’ha batejat El món del formatge i pretén ser el que augura el títol: un homenatge tridimensional en aquest derivat de la llet que s’ha convertit en especialitat gastronòmica de l’Alt Urgell i rodalia. Recordin només l’èxit monumental de la fira del formatge. D’aquí també l’elecció de l’emplaçament definitiu al polígon de Lleteries, que s’ha imposat a la idea inicial que era la rotonda d’entrada a la Seu venint des d’Andorra. Cruz ha cedit gratuïtament el conjunt per un període de deu anys i l’ajuntament, a canvi, li ha buscat un raconet nou de trinca, enjardinat i amb unes pastures de boníssima gespa, amb l’aparcament al costat perquè els turistes s’hi puguin fer les selfies reglamentàries.

A diferència de Sant Joan de Caselles, on Cruz hi va plantar exclusivament vaques, moltes, a la Seu hi desplaçarà una col·lecció d’animals de peu forcat: vaques, és clar, però també cabres i ovelles, perquè seva és la llet amb què s’elaboren els nostres formatges. En totes les posicions: drets, asseguts i ajaguts, pasturant o mirant el panorama amb una tranquilitat bovina. A més d’animals, Cruz hi plantarà un seguit d’estructures que tenen a veure amb aquest priducte tan idiosincràtic: unes gerres de llet per aquí, un tall gegant de Tou de Casa Mateu per allà... Tot, ja es veu, a major glòria del formatge. Culmina així Cruz aquesta dèria seva tan personal: primer van ser els animals –ossos, cavalls, senglars, porcs i, en fi, també humans– folrats d’una pell que ja era metàl·lica però que inicialment estava teixida amb flocs de neu. En tenen un parell d’exemples en la vedella que vigila la rotonda d’entrada a Ordino, o en l’os de la Cortinada. A Sant Joan de Caselles es va estrenar amb la pell d’anelles en lloc de flocs de neu perquè –deia ja llavors– les anelles evoquen la forma d’un formatge! En això se li diu tenir una visió, i perseguir-la fins al final.

Les figures, en fi, estan formades per una quantitat variable d’anelles d’acer: una vaca adulta, perquè se’n facin una idea, en necessita entre 300 i 400, i Cruz les solda una a una. La pell metàl·lica constitueix elresultat final d’una procés que arrenca amb l’esbós de porexpan d’on surt un primer motlle de resina i fibra de vidre. És sobre aquest motlle que teixeix el trencaclosques d’anelles. L’última fase consisteix a buida la peça perquè en quedi només l’exoescultura, la pell. Si els recorda vagament –o obertament– les figures pensants de Plensa constuïdes amb una malla de lletres –i no d’anelles– estan en el seu dret. Cruz no ho nega perquè un artista, avui, està continuament rebent influències. El cas és que a ell, la idea li va venir al cap contemplant des del seu paisatge ideal úna borda d’Arans– un prat en què pasturava tranquilament la vaqueta reglemantària. Se li va encendre la llum, ja va cap a les 300 figures i diu que encara no se n’ha cansat. De fet, la pròxima cita és a la primavera, a la segona edició de la biennal de land art: a ell li ha tocat –quina sort!- la fàbrica de llanes d’Escaldes, i ja prepara la sèrie que hi presentarà, per primera vegada amb homínids a dintre.

La cosa promet: entre Plensa i els guerrers de terracota de Qin Shi Huangdi. Hi pensin cada vegada que passin per Lleteries.