L'arxiu de Casa Molines i el fons de Casal i Vall, estrelles de les Jornades de Patrimoni

La 16a edició de les Jornades Europees de Patrimoni, que en aquesta ocasió tenen com a tema central les col·leccions bibliogràiques i documentals privades, tindrà lloc la setmana que ve amb dues propostes inèdites i excepcionals -l'obertura al públic de l'arxiu històric de Casa Molines (seu de Molines Patrimonis, a la capital, 15 de setembre), i l'exposició dels fons bibliogràfics de Casal i Vall (arxiu intermedi a l'edifici dels Marginets, 18 de setembre)- que es complementaran amb la visita guiada a l'exposició Bíblies del món (santuari de Meritxell, 17 de setembre),i la conferència Bíblies en llengües del món: una resposta al món d'avui, a càrrec de Josep Lluís Andavet, director de la Societat Bíblica Espanyola (Crèdit Centre, 22 de setembre), i el concert de clausura del cicle ONCA Basic, amb Signes de Trio, a la casa Rull (17 de setembre).

En el marc de les jornades, i de manera excepcional, s’obrirà al públic l’arxiu històric de casa Molines, propietat de la família Cardelús Maestre. La finalitat de presentar un fons patrimonial com el de casa Molines és sensibilitzar sobre la importància de conservar els arxius privats i de fer-ho amb criteris tècnics. La presentació anirà a càrrec de Montserrat Cardelús Maestre, com a propietària i responsable del projecte, i de Narcís Castells, com a historiador encarregat de la catalogació del fons.

En paraules de Narcís Castells, l’Arxiu Històric de Casa Molines, d’Andorra la Vella, és la plasmació documental de les activitats i l’evolució històrica de la família de Casa Mateu, d’Andorra la Vella (1480-1841), amb arrels en una branca emigrada de la noblesa local portuguesa, i la seva continuïtat amb Casa Molines, des del matrimoni el 1841 entre la pubilla Maria Núria Moles Lladós i Antoni Maestre Babot, àlies Molines, d’Andorra la Vella, fins a l’actualitat.

Castells xifra el fons en més de 7.000 unitats documentals, de tipologia molt variada, que donen fe dels canvis econòmics, socials, polítics i religiosos, dels membres de la família i sovint del país, amb un protagonisme molt especial dels representants més conspicus de la nissaga: Guillem Moles Rossell (1705-1788), veguer episcopal de 1756 a 1777; Antoni Moles Rosell (1699- 1765), canonge penitencier de la Seu de Lleida i mecenes; Antoni Maestre Babot (1821-1887), líder del moviment de la Nova Reforma i síndic segon el 1866-1868; Bonaventura Maestre Moles (1851-1921), síndic general tres vegades, el 1893-1898, 1902-1905 i 1911-1912; Antoni Dallerés Armengol, àlies Apotecari (1828-1901), notable científic i fundador de la primera estació meteorològica andorrana, pertanyent a la pionera Xarxa Meteorològica de Catalunya i Balears, el 1901, i Xavier Maestre Dallerés (1893-1955), el polifacètic doctor Molines, del qual recentment s’ha publicat la biografia.

L’acte tindrà lloc el dijous 15 de setembre, a les 11 del matí, a la seu de Molines Patrimonis, al carrer de Les Canals, 7, a Andorra la Vella. L’activitat és gratuïta però l’aforament és limitat; per tant, cal reservar l’entrada prèviament trucant al telèfon 802 288 de l’Arxiu Nacional.

Quant al fons de Casal i Vall, està formada per 297 documents sonors i 1.385 materials bibliogràfics: monografies, publicacions periòdiques, material menor i material gràfic. Pel que fa als fons bibliogràfics podem dividir-los en dos parts. D’una banda, trobem el material procedent de l’editorial familiar. Destaquen el gran nombre de volums impresos per les editorials catalanes Lluís de Caralt i Lluís Miracle. D’altra banda, tenim una sèrie de materials que formaven part dels fons personals dels membres de la família, on trobem volums principalment de temàtica religiosa o pirinenca, així com d’altres territoris relacionats amb el nostre país. En destaquen exemplars com el Plan de reforma adoptat en las Valls de Andorra (1866), la Historia y novena de Nostra Senyora de Meritxell (1874), L’Andorrane, de René Baulard (1938) i Le fleuve ensorcelé, de Domènec de Bellmunt (1946), entre altres.

Pel que fa al material sonor, es tracta majoritàriament de música clàssica, en suport vinil a 33 rpm, i dics de pedra, editats per grans companyies discogràfiques com ara Phillips o Deutsche Gramophon.

La família Casal i Vall fou propietària de la primera i més important editorial andorrana. Motivada per la situació política a Espanya, la família obrí uns tallers gràfics a Sant Julià de Lòria l’any 1956, on començà editant llibres per compte propi, i imprimint-ne d’altres per a editorials catalanes com ara Lluís de Caralt, Lluís Miracle, Alfaguara o Vergara. L’any 1961 canvia d’espai, i s’instal·la definitivament a l’edifici del carrer Pompeu Fabra, recentment desaparegut. Casal i Vall editava principalment llibres de temàtica religiosa. De fet, el seu èxit editorial més important fou la Bíblia dels Monjos de Montserrat en català, de la qual s’arribaren a fer fins a sis edicions.

El Fons Casal i Vall està situat a l’edifici dels Marginets, primera planta, porta número 7. L’activitat és gratuïta. Es faran visites guiades cada hora en punt, el diumenge 18 de setembre de les 10 del matí a les 2 del migdia. Caldrà inscriure-s’hi trucant al telèfon 826 445 de la Biblioteca Nacional perquè l’aforament és limitat.

El programa de le sJornades es completa amb l'últikm concert del cicle ONCA Bàsic, amb Signes de Trio, el 17 de setembre al soler de la Casa Rull de Sispony (19 hores), amb un programa titulat Els signes de la vida i peces de Kurtág i Bach. La formació la integren Joel Bardolet (violí), Josep Bracero (viola) i Daniel Claret (violoncel). L'entrada és gratuïta i cal reserva prèvia al 839 760.