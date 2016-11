L’Arxiu ingressa un fons que documenta la construcció del nou santuari de Meritxell

L’escaldenc Josep Moles Demunt (1925) era electricista i per això el trobem a Meritxell, a mitjans dels anys 70, supervisant les instal·lacions del santuari nou. Però és que també era un gran aficionat a la fotografia. I va tenir l’estupenda ocurrència de portar la càmera a sobre i aprofitar les excursions professionals a Meritxell per documentar, pas a pas, la construcció del temple. El resultat són les 132 diapositives datades entre el 1974 i el 1976 que ahir mateix va dipositar a l’Arxiu Nacional, i que seran immediatament escanejades per posar-les a l’abast dels interessats en un episodi tan concret, tan decisiu i a la vegada tan poc documentat: diu el conservador dels fons fotogràfics de l’Arxiu, Isidre Escorihuela, que Moles omple en aquest punt un buit sorprenent, perquè el fons Peig, monumental com és sabut, inclou una suculenta sèrie de la inauguració oficial del santuari –el 8 de setembre de 1976, en presència d’Anne-Aymone Giscard d’Estaing, la senyora de Valéry, aleshores copríncep francès–, però en canvi no va tenir la visió d’anar-hi pujant mentre es construïa: “Això no vol dir que no hi hagi fotografies de Meritxell en obres; el que passa és que en els nostres fons no n’hi ha, i per això és un dipòsit interessantíssim.” Per això, i perquè se surt a més de la temàtica habitual, i perquè està format íntegrament per diapositives, detall aquest últim que ja ens diu que Moles era “una mica més” que un fotògraf aficionat, deia ahir un Escorihuela que encara no havia tingut temps de visionar el fons sencer i valorar-ne el contingut amb precisió. Així que en tornarem a parlar, no en tinguin cap dubte.