Les biblioteques celebren dilluns el seu dia amb préstecs sorpresa, obsequis i sortejos

Amb motiu de la celebració el dilluns 24 d'octubre del Dia de les Biblioteques, la Xarxa de biblioteques d’Andorra vol convidar tots els ciutadans de totes les parròquies a apropar-se a les biblioteques per tal de conèixer tot allò que ofereixen i a més gaudir d'activitats i sorpreses per celebrar la jornada. Així, hi haurà préstecs sorpresa, obsequis, punts de llibre commemoratius i sortejos d'invitacions per a espectacles, entre d'altres activitats.

La Xarxa de biblioteques d'Andorra ha preparat un seguit d'activitats per celebrar el Dia de les Biblioteques, que tindrà lloc el dilluns 24 d'octubre. Així, tots els que utilitzin la biblioteca dilluns podran gaudir de préstecs sorpresa. Per això es col·locarà una cistella de llibres embolicats, situada al taulell de préstec, i se'n podrà escolir un, i ja fora de la biblioteca es podrà desembolicar per saber quina lectura s'ha triat. S'oferiran també obsequis, punts de llibre commemoratius per a tots els nous inscrits i per als qui utilitzin el servei de préstec per emportar-se documents a casa. A més, se sortejaran entre totes aquestes persones lots d’invitacions per a espectacles, visites a museus, abonaments a centres esportius, llibres, etc., i algunes biblioteques també oferiran llibres de segona mà com a obsequi.

A més, a partir de les 18 hores totes les persones interessades podran jugar a l’scrabble en català, amb l’objectiu de promoure i fomentar l’ús lúdic de la llengua catalana. L’objectiu del joc és acumular la màxima puntuació possible formant paraules en una graella de 15×15 caselles, algunes d’elles bonificades, fent servir fitxes que s’agafen aleatòriament d’una bossa.

Per estar assabentats dels horaris i de l’agenda d’activitats, es pot consultar el catàleg col·lectiu de la Xarxa de biblioteques públiques d’Andorra a l’adreça www.catalegbiblioteques.ad., i també es pot donar suport al Dia de les biblioteques a les xarxes socials amb el hashtag #diabibliotequesandorra.