Les experiències de trenta anys de la recuperació del foc, en un llibre

Un llibre que reculli totes les experiències de la gent que va decidir recuperar el foc a les falles de la capital serà el projecte estrella per commemorar el trentè aniversari dels fallaires. Així ho va explicar Santi Sánchez, que el mes passat va ser reelegit amb la seva junta per capitanejar durant dos anys més el vaixell faller. Un veler que ara pot navegar en aigües internacionals després que el passat 2016 les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus fossin declarades patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

“La creació d’aquest llibre, com ja vam fer amb l’audiovisual Camí del foc, és per donar continuïtat al nostre projecte de recerca i ampliar-lo”, va explicar Sánchez. L’edició d’aquest llibre d’investigació, basat en testimonis reals, encara no està identificada, però.

MÉS PROJECTES PER AL 2017

Aquest serà el plat fort de la celebració del trentè aniversari, però també es preveu continuar durant el 2017 amb els pilars bàsics de l’associació. “Volem continuar amb els tallers de música folk i també amb el procés de la Unesco, ja que tenim previstes més reunions”, va concretar Sánchez.

Però, a més, durant el present curs escolar ja es vol fer realitat un dels objectius dels fallaires, que és introduir la festa del foc a les escoles. “En col·laboració amb la Comissió Nacional per a la Unesco, volem fer-ho extensiu a més escoles i fer xerrades per explicar l’evolució d’aquesta tradició, acompanyades d’una exposició que estem treballant”, va dir el president de l’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella.

De cara al juny i a la celebració grossa de la cremada de les falles, es preveu organitzar “un sopar de germanor amb els fallaires de totes les èpoques i fer-lo coincidir amb els actes de la cremada de les falles”, va explicar Sánchez.

L’Associació de Fallaires d’Andorra la Vella treballa amb altres institucions públiques del país, com són els comuns, per establir alguns signes identificatius pels carrers de cada parròquia amb l’objectiu final de “fer que la gent identifiqui el mes de juny com el mes de les falles”, va avançar el president reelegit.

UNIÓ DE FALLAIRES

La unió de les tres agrupacions de fallaires del Principat, la de la capital, la d’Escaldes-Engordany i la de Sant Julià de Lòria, començarà a construir-se des d’aquest mes de gener. Sánchez va manifestar que la d’Andorra la Vella i la de Sant Julià ja havien establert alguns contactes i que faltava parlar amb la d’Escaldes-Engordany. Finalment, el desembre passat ja es van iniciar aquests contactes i ara s’ha acordat crear un front comú de les falles d’Andorra, que servirà per tenir una veu única davant la Unesco. “Ens il·lusiona perquè el projecte de la Unesco vol crear un ens comú que aglutini els tres països i es fa necessària una organització individual de cada país. Per la part de Catalunya i l’espanyola ja s’ha creat amb l’agrupació de municipis fallaires i la part francesa sembla que tardarà una mica més, i aquí a Andorra, a partir d’aquest mateix mes ens posarem a treballar per estructurar-nos com un ens i com una veu”, va concretar Sánchez.

Potser els fallaires d’Andorra la Vella veien obligada la reelecció de la junta presidida per Sánchez després dels darrers anys i de la fita aconseguida el 2016. Tot i això, el president destaca que la declaració de patrimoni cultural immaterial de la Unesco “no ve de fa dos anys, sinó potser d’aquests darrers trenta anys i de la gran implicació de tots els fallaires”, va dir.

Per als propers dos anys, Sánchez proposa navegar tranquils i “gaudir de tot allò que s’ha aconseguit després de quatre anys intensos de candidatura en què hi hem dedicat moltes hores i molta feina”.