L'Esbart d'Andorra la Vella competirà contra 20 grups de ball en un festival internacional a Corea

L'Esbart d'Andorra la Vella ha estat seleccionat per participar en el Festival internacional de dansa de Cheonan, a Corea del Sud, un dels festivals internacionals de dansa més importants del món que se celebrarà entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre. Un total de 24 ballarins, acompanyats per quatre tècnics, competiran contra una vintena de països amb els balls 'La consòrcia', 'Carnestoltes d'Andorra', 'L'espunyolet del Ripollès', i per a la cercavila 'El ball de gitanes'. Una de les directores de l'esbart, Maria Àngels Velando, ha assegurat estar molt orgullosa de poder portar el nom d'Andorra a un festival tan important, ja que és el primer cop que participen en un d'aquestes característiques, i a més, seguit per 1.200.000 espectadors. L'organització divideix els participants en diferents grups, escenaris i horaris, i Andorra participarà en el grup tres, juntament amb Rússia, Txèquia, Indonèsia, Argentina, Estònia i Irlanda del Nord, que faran la seva primera actuació el 27 de setembre.

Després de molts mesos d'assajos, l'Esbart d'Andorra la Vella marxarà entre el 26 de setembre i el 2 d'octubre a Corea del Sud per participar en un dels festivals internacionals de ball més important del món, catalogat pels ballarins andorrans com “l'Eurovisió del ball”.

L'organització ha exigit un ball de cinc minuts, un de deu, un solo i una cercavila. En aquest cas, l'esbart ha apostat pel 'Carnestoltes d'Andorra, 'La consòrcia', 'L'espunyolet del Ripollès', i 'El ball de gitanes', uns balls que confien que agradaran, ja que “fem un estil de ball molt diferent i quan ens veuen, sobretot als països de l'est, els hi encanta”, ha assegurat Maria Àngels Velando, una de les directores. A més, els ballarins han hagut d'aprendre tres danses de Corea, d'estil modern, per ballar tots els participants junts durant la inauguració i la cloenda.

El primer premi del concurs augmenta fins als 10.000 dòlars, tot i que l'esbart no pensa a emportar-se cap premi, més bé pretenen “participar, conèixer el muntatge i deixar Andorra ben amunt”. Per poder subvencionar-se el viatge, els membres del grup han estat tot l'any participant en tot tipus d'activitats per treure fons, a més de rebre una subvenció específica de Govern i del Comú.

Maria Àngels Velando ha aprofitat per fer una valoració molt positiva del moment que travessa l'esbart, ja que compten amb 65 dansaires, i més de la meitat són canalla. A més, ha explicat que participen en nombroses activitats i treballen en diversos projectes.

Aquest any l'Esbart d'Andorra la Vella celebra el seu 35è aniversari, i el passat mes de maig van organitzar un festival que repassava els primers 25 anys. Ara treballen per fer el proper 20 de novembre una altra actuació al Centre de Congressos de la capital que commemori els deu anys des que es van convertir en associació cultural després d'uns anys sense activitat. També està previst que el 2017 marxin amb la comitiva que surt des d'Andorra la Vella a Lisboa per passar el relleu de la Capitalitat Iberoamericana de la Cultura.