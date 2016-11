L'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella presenta els seus últims deu anys en la segona part de l'espectacle '25+10'

'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella presenta els darrers deu anys com a associació cultural durant la segona part de l'espectacle '25+10' que tindrà lloc aquest diumenge 20 de novembre a les 18 hores al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Més de 65 dansaires pujaran a l'escenari per interpretar danses com la del 'Dimecres de Cendra', 'Gegant del Pi', els 'Nans Vells de Berga', la 'Muntanyenca', i el 'Tricoter'. L'espectacle seguirà amb les danses que van coreografiar l'any 2015 en el festival 'De la cobla al folk', en què van utilitzar músiques amb instruments més tradicionals del grup El Pont d'Arcalís com la cançó 'La Mariana', el 'Xotis d'en Jaume Xic' i 'Dues polques'. També representaran la 'Polka d'Urss' i 'Lamiak dels Stukat del Bolet', i la cançó 'De pares a fills' del grup Els Catarres.

L'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella celebra aquest any el 35è aniversari amb la celebració de dos festivals i la representació del país al 'Cheonan World Dance Festival 2016' a Corea del Sud.

El primer festival va tenir lloc el passat 1 de maig, on van fer un recull dels primers 25 anys de l'Esbart, en què hi va haver tres direccions diferents al capdavant i un munt de dansaires que van marcar aquella primera etapa.