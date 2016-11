L'Esbart Laurèdia presenta dissabte un espectacle a favor de la Marató de TV3

L'Auditori Claror del Centre Cutural i de Congressos Lauredià acollirà aquest dissabte al vespre l'espectacle 'Ballem amb la Marató', a càrrec de l'Esbart Laurèdia, que un any més col·labora amb la iniciativa solidària de TV3. L’Esbart Laurèdia té la intenció de mantenir cada any aquesta participació, convertint-la en una tradició més, com puguin ser la Festa Major, la Vila Medieval o la diada de Canòlich, com a mostra de solidaritat de totes les persones que formen l'entitat cultural. El preu de les entrades és de dos euros i la recaptació anirà en benefici de la Marató de TV3.

La relació de l’Esbart Laurèdia de Sant Julià de Lòria amb la Marató va començar el 2012, quan des de l'Associació de Comerciants i Empresaris Lauredians (ACEL), amb la col·laboració del Comú de Sant Julià de Lòria, es van programar diferents actes durant el dia del programa de TV3. Els dansaires van aprendre i ballar la coreografia de la 'flashmob' que es va proposar per la corporació catalana d’audiovisuals. L’any següent, va ser el propi Comú de Sant Julià de Lòria qui va prendre el relleu, i va organitzar diferents actes a Naturlàndia que es van retransmetre en directe per TV3 i on l'Esbart Laurèdia hi va formar part amb un actuació.

El 2014, altra vegada el Comú va organitzar diferents actes a la carpa situada a la plaça de la Germandat: un concurs de cuina per infants, xerrades sobre alimentació saludable i actuacions de la Coral i la Colla Gegantera, entre d'altres. L’Esbart també hi va prendre part amb una actuació de les seccions juvenils, cos de dansa, veterans i bastoners.

L'any passat va estrenar el muntatge 'Pujant des d’Andorra, baixant a la Seu, Sant Julià de Lòria i allà ens trobarem', conjuntament amb el grup de música folk El Pont d’Arcalís. L’Esbart Laurèdia es va sumar a la resta d’actes organitzats pel Comú, i va donar la recaptació de les entrades d’aquest espectacle en favor de la Marató.